Bárbara Rey, implacable contra la prometida de Ángel Cristo Jr: “Es una falsa total”

La nueva edición de “Supervivientes” ha vivido uno de los momentos más emotivos protagonizado por Ángel Cristo Jr y su pareja Ana Herminia, quien visitó por “sorpresa” la isla para ver al concursante. La reacción del hijo de Bárbara Rey no fue otra que emocionarse por este reencuentro para luego hincar la rodilla en la arena y pedirle matrimonio. De esta manera la pareja se casará por el rito garífuna en Honduras durante la conexión del próximo domingo. Un evento muy esperado al que su hermana Sofía no ha dudado en reaccionar con cierta indiferencia deseando que sean felices.

Quien no se había pronunciado hasta este momento había sido la vedette Bárbara Rey. Después de sus encontronazos en los platós de televisión se esperaría que la madre de Ángel le guardara algo de rencor, pero nada más lejos. Ha sido Pepe del Real quien este jueves ha buscado las palabras de Bárbara para preguntarle sobre este enlace. “Yo me alegré de ver a mi hijo tan feliz”, decía con gran entusiasmo porque su hijo tenga amor y pueda protagonizar este gran día. Pero sus palabras han cambiado de tono cuando se ha referido a la que será su mujer, Ana Herminia, a la que considera “una falsa total” que solo persigue minutos en televisión.

Ángel Cristo Jr junto a Ana Herminia Mediaset

De este modo, expresa que solo le hacía caso a su hijo cuando a ella le convenía: “Cada vez que estaban ellos hablando solos no se besaban, pero cuando conectaban con Carlos Sobera... ahí empezaba ella a darle besos”, espetaba la vedette que también ha destacado la prepotencia con la que ha tratado siempre a su hijo. “Parece que mi hijo fuera tonto del culo y tuviera medio año así le habla, eso lo hacía también aquí”, aseguraba enfadada ante este comportamiento. Dejando a un lado su malestar y tirando de algo de sentido de humor, Bárbara Rey también ha contado con cierta sorna que ella ya lo tiene todo preparado para ser la madrina de la boda: “Tengo preparada la peineta y la mantilla para ir de madrina de la boda, la pena es que con la arena no voy a poder llevar tacones pero en fin, me acostumbraré”.