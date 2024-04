Carmen Borrego, rota de dolor tras recibir la peor de las noticias sobre su familia en "Supervivientes": "Es devastadora"

Carmen Borrego ha recibido la peor de las noticias antes de abandonar Honduras. Hace unos días, se desvelaba la inesperada separación de José María Almoguera, hijo de la colaboradora, y Paola Olmedo, su mujer y madre de su hijo, tan solo 9 meses después de dar la bienvenida al mundo al pequeño Marc. La noticia generó un gran revuelo mediático y fue una de las más comentadas de la Semana Santa, acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país.

Ahora, días después de conocerse la separación, Carmen Borrego, que se encontraba en "Supervivientes" ajena a cualquier información relacionada con el exterior, se ha enterado de la inesperada noticia en directo. La hermana de Terelu, tras enterarse de la difícil situación que estaría atravesando su hijo, no ha podido evitar romperse ante las cámaras, algo desorientada por lo ocurrido y en shock.

"No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿José María qué te ha pasado? Yo cuando me vine estaban muy bien. Todo estaba correcto cuando me despedí de él. Siempre he pensado que era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido", ha comenzado diciendo Carmen Borrego, abrumada por la información, asegurando que "me preocupa cómo está mi hijo y cómo está Paola. Ella siempre será la madre de mi nieto y si necesita algo siempre me va a tener". "Para mí es una noticia devastadora. Es una noticia muy mala. Estoy segura y convencida que mi hijo está sufriendo y yo no estoy con él para ayudarle. Pronto estaré con él. No me creo esto que acabo de ver. ¿Qué ha pasado?", se ha lamentado. Tras esto, rompió a llorar. "No me lo creo y hasta que hable con él no me lo voy a creer. Quiero saber qué ha pasado. Quiero saber qué les ha pasado. No quiero opinar sin tener la información directa de ellos", ha reiterado sobre el asunto.

"José María es muy reservado para sus cosas. Yo tengo que esperar. Quiero hablar con él y también con Paola. Por supuesto que quiero hablar con los dos", ha declarado antes de emocionarse y dedicarle un emotivo mensaje a su hijos. "Siempre voy a estar aquí. Son mi vida. Siempre lo han sido. Yo sé que a mi hijo José no le gusta que hable de él, pero creo que hoy es el momento de decirle que le quiero y que siempre estaré a su lado. Su madre le ama y no le ha dejado de amar en ningún momento. Su madre siempre ha estado y siempre va a estar", ha expresado la colaboradora, hundida por la situación. "Aquí en 'Supervivientes' he sido consciente de lo que he sufrido y lo que he llorado. Solo quiero decirle a José María que siempre voy a estar en su vida. Quiero por igual a mis dos hijos, pero quizás con José he tenido problemas que con Carmen no he tenido. Solo quiero decirle públicamente que no puedo vivir sin él", ha zanjado sobre el asunto.