Fernando Tejero: "He sufrido situaciones de pánico por malas experiencias"

Era un personaje clave en "La que se avecina". Su papel de Fermín Trujillo ha dado momentos de los más divertidos de la televisión, pero Fernando Tejero deja la serie porque "me embarco en una nueva etapa y de Fermín ya está todo contado. Dejo allí a muchos amigos, una gran familia, y estaré agradecido eternamente por todo lo que la serie me ha aportado. Pero ahora estoy inmerso en otros trabajos…"

¿Cuáles?

La obra "Camino al zoo", que estamos representando en el teatro Bellas Artes madrileño, la grabación de la nueva temporada de la serie "Los Farad", he escrito un corto que voy a dirigir, y tengo en mente hacer lo mismo con un largometraje.

Y aspira a montar un proyecto muy especial.

Supongo que se refiere a mi intención de formar mi propia compañía teatral, si, es un sueño que espero hacer realidad en el futuro.

Fermín Trujillo (Fernando Tejero) en una imagen del tráiler de la 14ª temporada de 'LQSA' Amazon Prime Video

La temática de "Camino al zoo" es muy compleja…

Habla de ese animal que todos llevamos dentro y no nos atrevemos a sacar a la luz. Mi personaje pasa por distintos estados, como la incongruencia , la incomunicación y la soledad. Es algo que yo he vivido, porque no admitía quién era por miedo al qué dirán, al dedo acusador, es una lucha personal muy dura. Por eso, ya lo he dicho, no me comía una rosca.

(Se refiere a que tardó mucho tiempo en reconocer públicamente su homosexualidad. Fingía ser heterosexual, confiesa que "no asumí esa realidad públicamente hasta que cumplí veintisiete años. Había tenido malas experiencias en mi adolescencia, incluso me hicieron bullying en el colegio, fueron etapas muy duras que me marcaron mucho").

Hace unos días comentó que el miedo no ha desaparecido…

El miedo a que en cualquier momento te peguen una paliza por tu opción sexual. Todavía suceden cosas tan dramáticas como esa. En el pasado tuve situaciones de pánico por malas experiencias.

(Llegó a plantearse ocultar que era gay toda la vida, incluso se le pasó por la cabeza casarse con una mujer y tener hijos. Pero al salir a la luz su relación con un Mister Gay España, recuerda, "me sacaron del armario de una patada").

¿Está en contacto con su compañero y amigo José Luis Gil, que lleva mucho tiempo inactivo por culpa de un ictus?

Si, siento un enorme cariño por José Luis y espero que, con el tiempo, se recupere totalmente.