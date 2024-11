Se filtra que Antonio Canales realizó un enganche ilegal a la electricidad de su vecino: "Cuando regrese la luz, lo quito para evitar multas"

Antonio Canales ha sido denunciado por su casera que lo acusa de "inquiokupa". Según ha revelado la mujer, el artista lleva varios meses sin abonar el coste del alquiler de la vivienda y tampoco los gastos derivados del consumo de luz, agua y gas. El pasado jueves, el bailaor atendió a "Vamos a ver" y señaló que ya había saldado su deuda mediante transferencia bancaria. No quería ante todo que su imagen se viera perjudicada.

Este viernes, el matinal de Telecinco ha sacado a la luz los mensajes intercambiados entre Antonio Canales y su casera, donde el artista reconoce que ha cambiado las cerraduras de la vivienda y habría llevado a cabo un enganche ilegal para ahorrarse el coste de la luz.

"Tampoco la cifra que te debo es algo descabellado. Después de tantos años, uno puede tener un problema. Pero por mucho que me lo digas, no puedo pintar el dinero. Es que te debo 1.249,55 euros. ¿De verdad crees que eso es para entrar un día sí y otro no en cólera?", le escribió en abril de 2024 el artista a su casera, según ha revelado el programa.

En octubre de 2024, el artista le enviaba otro mensaje más: "Me das de baja la luz. Pues ahora es cuando no te voy a pagar jamás y me voy a ir de aquí cuando me dé la gana. Acabamos de cambiar todas las cerraduras de la casa. No puedes cortar ningún suministro".

Canales llegó a reconocer que había recuperado la luz a costa de un vecino: "Sí, ayer, mi hermano, que es electricista, lo enganchó. Necesita oxígeno para dormir. Cuando regrese la luz, lo quito para evitar multas".