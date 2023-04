Preocupación por el estado de salud de Antonio Canales

El bailaor de flamenco Antonio Canales causaba alarma en las redes hace unos días al compartir una foto suya con mascarilla de oxígeno. "Momentos muy difíciles!!! Se te va la vida por momentos. Que sabe naide…", escribía, con mala cara.

Desde entonces, el ex bailarín del Ballet Nacional, de 61 años, no ha parado de recibir mensajes de cariño y preocupación de muchas personas anónimas pero también de algunos famosos como el cantante Kiki Morente, ex pareja de Sara Carbonero, o el ex concursante de "MasterChef" Carlos Alba: "Ánimo Tito Antonio, te queremos!", escribía el primero; "Qué te ocurrió, Antonio?? Un fuerte abrazo", preguntaba el segundo.

Poco después era el propio Canales el que revelaba ante sus más de 50.000 seguidores que padecía "mal de altura". "Hoy no era mi día", añadía tras llevarse "un susto feo".

El pequeño susto de salud le ha pillado a Canales en Ciudad de México, una ciudad que está a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, motivo que ha podido causar el alestar del bailaor.