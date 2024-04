Invitados y detalles de la boda de los Gómez-Acebo que viste de gala Madrid

La familia Gómez-Acebo está viviendo momentos convulsos en los últimos meses, marcados por la pérdida de Fernando Gómez-Acebo, que fallecía a los 49 años a consecuencia de complicaciones respiratorias y sumiendo al clan en la tristeza. Las últimas ocasiones en las que se habían reunido ha sido para darle el adiós, pero este viernes por fin han tenido ocasión de citarse por un feliz motivo y es que se casaba Carmen Gómez-Acebo con su novio, Borja Álvarez de Estrada. Una boda de alto copete que ha vestido de gala a Madrid, teniendo la iglesia de la Concepción Real de Calatrava como telón de fondo de la ceremonia religiosa.

Carmen Gómez-Acebo y su padre, Juan Gómez-Acebo Sáenz de Heredia Gtres

El céntrico templo madrileño, a escasos metros de la emblemática Plaza del Sol, se han agolpado cientos de curiosos al ver el despliegue de cámaras y reporteros. Todos querían ver a los contrayentes, que posaron felices a las puertas de la iglesia una vez convertidos en marido y mujer. Especialmente por las raíces de la novia, cuyo padre, Juan Gómez-Acebo Sáenz de Heredia es primo segundo de los hijos de lainfanta Pilar de Borbón.

Los marqueses de Cubas, Isabelle Junot y Álvaro Falcó Gtres

Pero también la atención estaba fijada en sus ilustres invitados, entre los que destacaban grandes nombres de la aristocracia patria como son los marqueses de Cubas, Isabelle Junot y Álvaro Falcó. También otros miembros de la jet como Israel Bayón y Cristina Sainz o la influencer Ana Brito han sido objetivo de los gráficos y también de los curiosos.

La influencer Ana Brito Gtres

Por supuesto, en esta boda la tradición ha jugado un papel importante. Al menos no se han saltado la premisa de que el novio debía llegar antes que su amada y esperar pacientemente en el altar. Antes de acceder a la iglesia no dudó en compartir su ilusión con los allí congregados, aunque no podía disimular que también era presa de los nervios por el importante paso que iba a dar: “Muy contento y lo justo de nervioso que hay que estar”, reconocía a la revista ‘Hola’. Lo hacía con su madre cogida de su brazo, que ejercía de madrina y estaba pletórica por ver a su vástago dar el ‘sí, quiero’ enamorado. Minutos más tarde llegaba la novia, también reconociendo que estaba nerviosa, pero subrayando lo feliz que se sentía.

La ceremonia que ha unido a Carmen Gómez-Acebo y Borja Álvarez de Estrada en matrimonio ha cumplido todas las expectativas de sus seres queridos. Tras cruzar el arco de flores que aguardaba a las puertas del templo, a juego con la decoración del interior, se vivió la magia. Se trataba de un momento regio en el que se juraban amor eterno, con el correspondiente intercambio de alianzas y los votos que sirven como promesa de un futuro en común. Así se han vivido instantes emotivos que han convertido su día en el más especial de sus vidas, para después emprender la ruta al banquete donde brindarán por su felicidad y la compartirán con familiares y amigos.