El príncipe Harry reta a su padre en el momento más inoportuno posible

Este viernes ha sido especialmente movidito para la familia real británica. La preocupación era mayúscula cuando un diario tan prestigioso como ‘The New York Post’ alertaba del declive de salud delrey Carlos III de Inglaterra. No solo se conformaba con hablar de que su situación había experimentado un retroceso, sino que hablaba del fallo en el tratamiento al que estaba siendo sometido contra el cáncer y de que desde el Palacio de Buckingham se estaban preparando para un funeral de urgencia. El caos se apoderó de las redacciones de todo el mundo y desde el gabinete de comunicación de los Windsor se anunciaba un importante comunicado de prensa para las 19 horas del viernes. La sorpresa llegaba cuando, en vez de confirmar las noticias que ya daban casi por muerto al monarca, se informaba en su lugar de su inminente regreso al trabajo. Y en mitad de este huracán, reaparece el príncipe Harry para retar a su padre una vez más. ‘La Firma’ está en horas bajas y no aguanta más.

El príncipe Harry con las medallas de la polémica Military Times

El hijo pequeño del Rey Carlos III continúa con su vida y sus propios quehaceres sin rendir cuentas a palacio. Esto formaba parte de su decisión de romper lazos con la familia real británica y comenzar una lucrativa andadura junto a su mujer, Meghan Markle, al otro lado del charco. Pero también ha roto lazos familiares, pese a que el cáncer de su padre y de Kate Middleton fuese entendido como una oportunidad de tender puentes y pensar en una reconciliación. Pero estas palabras se las llevó el viento y es que los gestos del duque de Sussex son más potentes a la hora de generar titulares. Y así ha vuelto a suceder una vez más, cuando ha reaparecido con una más que clara provocación a su padre, el día después de que se especulase con su funeral, hasta que su vuelta al trabajo acalló las especulaciones sobre su maltrecha salud y el fracaso de su tratamiento contra la enfermedad contra la que batalla desde enero.

El príncipe Harry ha vuelto a colocarse frente a las cámaras. Esta vez, su propósito era mandarle un mensaje a Elizabeth Marks, nombrada Soldado del Año. Eso sí, el mensaje directo llegaba a Buckingham y al seno de su propia familia, no tanto a través de sus palabras, sino especialmente mediante su indumentaria. Y es que no es casual que el hijo más díscolo de la princesa Diana de Gales haya grabado este vídeo con el uniforme que tenía prohibido volver a lucir, además de las cuatro medallas bien destacadas en su pecho. Condecoraciones que le fueron despojadas cuando se negoció su salida de palacio para convertirse, en cierta manera, en un mortal más, aunque con privilegios evidentes por su condición real. Al lucir el uniforme y las medallas que su padre le prohibió volver a utilizar, se entiende que el joven está retándolo, generando una nueva polémica que fácilmente habría podido esquivar.

Sobre la pechera de su traje, el príncipe Harry luce en el vídeo grabado para el medio ‘Military Times’ las cuatro medallas del ejército británico de las que expresamente no puede presumir. Se trata de la del Servicio Operacional para Afganistán, la Golden Jubilee, la Diamond Jubilee y la Platinum Jubilee. Tan solo dejó guardada en un cajón una, la Condecoración de Carlos II que su padre le dio el pasado mayo de 2023 cuando subió al trono. Qué casualidad que la única que se olvida poner es aquella que honra a su progenitor y no aquellas otras que le enfadarán una vez más.

Y es que no es la primera vez que recurre a esta vía para encender el fuego de la discordia. Ya lo hizo el día de la coronación de su padre como rey y según el experto en la materia, Richard Firzwilliams, consultado por ‘Daily Mail’, es una declaración de intenciones en firme para marcar distancias: “Los Sussex no hacen nada por casualidad y esto claramente enfatiza o pretende enfatizar su distanciamiento de la Familia Real. Son muy conscientes de que cada cosa que hagan, todo lo que vistan, todo lo que digan, será examinado”.