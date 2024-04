Terelu Campos amenaza con marcarse un Pedro Sánchez por culpa de la familia Arrocet

Terelu Campos y Carmen Borrego se han convertido en la diana de todos los ataques de Edmundo Bigote Arrocet, que las culpa de muchos de sus males, inclusos aquellos del pasado que se creían enterrados. Pero en su batalla contra las hijas de María Teresa Campos también ha entrado como combatiente Gabriela Arrocet, hija del cómico chileno, que este viernes elevó el tono contra sus enemigas públicas, llegándolas a acusar de graves delitos, como el de amenazas de muerte. Aunque las hijas de la periodista prefieren aguantar el chaparrón en silencio y confiar en que la justicia pueda protegerlas de sus acometidas, lo cierto es que a Terelu Campos le ha sido imposible guardar silencio ante lo que escuchó anoche. No ha podido morderse la lengua por más tiempo y ha terminado saltando al campo de batalla para hacer frente a Gabriela.

La familia Arrocet se queja de que las Campos no dejan de hablar de ellos, aunque lo cierto es que hace meses que nadie les menta y cuando aparecen con nuevas exclusivas ellas guardan silencio. Tan solo se limitan a informar de que se reservan el derecho a emprender acciones legales si consideran necesario, algo que, por el momento, parece que no ha sucedido. Pero este talante se ha acabado, al menos sí por parte de Terelu Campos. Este sábado, horas después de la entrevista de Gabriela en ‘De Viernes’, ha estallado: “Si te están metiendo todo el día el dedo en la herida, no podemos pretender que esté amable y cariñosa”.

Terelu Campos no disimula su hartazgo en ‘D Corazón’, programa en el que colabora: “No puedo más. Te prometo que no puedo más. No hay tregua”, se quejaba al tener que escuchar según qué cosas por parte de la hija de Bigote Arrocet, a la que no conoce en persona porque ella se ha negado en ver a las hijas de la periodista. “Hay personas que hablan de mí y no me han visto en su vida, con las que ni siquiera he tenido una conversación telefónica. ¿Cómo se comprueban las cosas ahora? Si yo no estoy y soy la otra protagonista. Yo no tengo medios para evitar que alguien diga lo que le dé la gana. Yo eso no lo puedo parar, porque no tengo el poder”, se quejaba de la injusticia que estaba sufriendo y que parece no tener fin.

Terelu Campos D Corazón

Tanto estrés parece estar soportando sobre sus hombros estos días, que incluso la colaboradora ha llegado a bromear con el tema candente del momento en el terreno político y amenazar con marcarse un Pedro Sánchez y tomarse “unos días de reflexión”, para poder encontrar paz entre tanta tempestad. Parece que Terelu Campos se siente identificada con el aún presidente del Gobierno, a la espera de que tome su decisión de retirarse o no de la Moncloa tras los problemas judiciales de su esposa, Begoña Gómez. De ahí que reconozca que “sé que hablo y que me siento en un programa de televisión, pero eso no justifica que no me quiten el pie del cuello”.

Bigote Arrocet ha querido sacar rentabilidad económica de la muerte de María Teresa Campos, dando una exclusiva un mes después de su muerte. También cuando ha visto que Carmen Borrego ha tenido problemas con su hijo, José María Almoguera, aunque el cómico chileno de esto reconoce no tener mucha idea. Aun así, se sienta a hablar y lo hace cobrando, pese a que mantenga con orgullo que tiene negocios millonarios en Chile. Ante esta situación, Carmen Borrego no puede más que “sentir mucha pena por él”. Decía esto en ‘Así es la vida’ al considerar que “no solo no lo hizo bien en vida, sino que lo sigue haciendo mal cuando no está ella para defenderse y eso me cuesta mucho dolor”. Por eso prefería no hablar de él, recurrir a la justicia cuando sea necesario y dejar que el foco de atención se desvíe a otro asunto para no contribuir a la popularidad del que fuese el amor de su madre, ahora azote de las hijas.