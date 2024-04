Primeras palabras de Marta Riesco tras suspenderse su juicio por tercera vez: "Me siento fuerte y con ganas de cerrar el capítulo"

Malas noticias para Marta Riesco: su juicio por despido improcedente se vuelve a aplazar por tercera vez. Ha sido ella misma la encargada de desvelar la noticia a través de su perfil de Instagram. "Por tercera vez se vuelve a suspender mi juicio. Un año después sigo sin poder cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Esperando a que me den nueva fecha (de nuevo)", ha escrito junto a una fotografía en los juzgados donde tenía que haberse celebrado la cita judicial.

Tras este giro de los acontecimientos, LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Marta Riesco para conocer cómo se encuentra después de este nuevo varapalo. Aunque no puede decir nada sobre los motivos por los que se ha aplazado por tercera vez el juicio, la periodista tendrá que esperar dos meses más para la celebración de esta cita judicial. A pesar de este contratiempo, no pierde la esperanza de que se solucione pronto. "Me siento fuerte y con ganas de cerrar el capítulo. Obviamente hoy estoy de bajón porque esperaba entrar en ese sala y que se hiciese justicia", confiesa para este medio.

Fue el pasado 22 de febrero cuando Marta Riesco anunció que se aplazaba el juicio al día de hoy. Ese día, LA RAZÓN se volvió a poner en contacto con ella. "Me habría gustado que se celebrase y cerrar página pero bueno, estoy fuerte y esperanzada en que todo va a ir bien", declaró la periodista a este medio en ese momento. Dos meses después, la exreportera no ha perdido ni un ápice de esperanza y se siente más fuerte que nunca, con ganas de zanjar definitivamente el asunto.

El 19 de febrero, Marta Riesco se sinceró ante las cámaras durante el desfile de Félix Ramiro de la MBFW de Madrid sobre su propósito de volver a trabajar en televisión. La joven aseguró estaba "luchando" con todas sus fuerzas para regresar a la pequeña pantalla y volver a ejercer de reportera. "No quiero otra cosa que no sea esta porque echo de menos el trabajo en la tele", expresó durante el evento.

Aunque lleva apartada más de un año de la televisión, lo cierto es que Marta Riesco continúa dedicándose a la comunicación y triunfa en Instagram, donde acumula casi 200.000 seguidores. La periodista utiliza esta red social a modo de blog personal y ha forjado una gran comunidad virtual con la que comparte sus planes, pensamientos y emociones. Aún así, no pierde la esperanza de volver a trabajar en la pequeña pantalla.