La firme decisión de Gloria Camila motivada por Rocío Carrasco y su docuserie

Gloria Camila ha decidido dar un giro radical a su vida tras tomar la decisión de alejarse de la televisión y del foco mediático. A pesar de que sigue enfocada en su trabajo como influencer, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha retomado su faceta como estudiante y, tal y como ella misma anunció hace varias semanas, se está preparando para estudiar la carrera de Derecho.

Rocío Flores, llamativo cambio de ropa 'en directo' durante su divertido reencuentro con Gloria Camila EUROPAPRESS

Una decisión que ha sorprendido a algunos, ya que la influencer siempre ha confesado su pasión por el diseño de moda, los cuales llegó a empezar. Es por eso que, para aclarar dudas, la protagonista se ha pronunciado con los medios de comunicación este mismo miércoles al reaparecer junto a Rocío Flores en una fiesta de bebidas celebrada en la capital.

"Estoy en un momento muy guay, rodeada de los míos y con muchos proyectos en mente. Hice unos exámenes para poder hacer Derecho en septiembre, aprobé, además un 7,5 que no está nada mal. Y con ganas de empezar a hacer cosas diferentes" desvela, explicando que el convulso momento que ha vivido en los últimos tiempos a raíz de la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco y los duros ataques de la hija de Rocío Jurado contra su padre han tenido mucho que ver para que quiera convertirse en abogada: "Me he hecho un máster en la vida real y me ha gustado tanto que quiero hacerlo todo. Creo que es súper importante en la vida" ha añadido, convencida de la decisión que ha tomado.