El "fracaso" de Taylor Swift por el que no actuaba en España desde hace 13 años

No es enérgica ni se mueve demasiado en el escenario y, a pesar de un timbre vocal bonito, su voz, aunque suave, no tiene demasiadas cualidades por las que destacar técnicamente sobre otras. Aún así, tiene "algo" que la ha convertido en la número uno indiscutible de la industria musical en estos momentos.

Son tiempos dulces, quizá los más dulces hasta el momento, en la carrea musical de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Esta chica nacida en el estado de Pensilvania lleva casi 18 años en esto de la música y, aunque desde hace más de una década ya cosechaba éxitos y varios premios, no ha sido hasta unos pocos años atrás que catalizó en el "fenómeno mundial" que es hoy en día.

Taylor Swift ahora cuenta con un ejército masivo de fans en todas las partes del globo y hace "sold out" en casi todos sus conciertos. Pero poca gente recuerda ya que, la última vez que vino a tocar a España, Taylor se dio un batacazo monumental, siendo uno de los mayores fracasos de tu trayectoria.

El gran fracaso de Taylor Swift en España

Hace pocos días conocíamos que la reventa de entradas para los próximos conciertos de Taylor Swift, que tendrán lugar en el Santiago del Estadio Bernabéu (Madrid) el 29 y 30 de mayo, algunos precios han llegado a alcanzar cifras tan desorbitadas como 20.000 euros por un solo ticket.

Sin embargo, no es casualidad que la cantante estadounidense llevase 13 años sin actuar en España, en vista del varapalo que se llevó la última vez que hizo parada durante su gira en nuestro país.

Corría el feliz año 2011, y una joven y no tan triunfal Taylor acababa de cumplir 21 años, la edad legal para la mayoría de edad en los Estados Unidos. La cantante estaba enfrascada en una gira internacional que siguió a su tercer álbum de estudio, "Speak now", que acumuló un total de más de un millón de copias vendidas en una sola semana.

US singer Taylor Swift performs in Lisbon MIGUEL A. LOPES Agencia EFE

Su única actuación en España fue en el WizinkCenter (en aquel momento aún se llamaba Palacio de los Deportes), que contaba con un aforo máximo de alrededor de 10.000 personas. Sin embargo, Taylor Swift tan solo consiguió llenar 4.000 asientos, menos de la mitad de la capacidad.

Resulta algo chocante viendo la legión de fanáticos acérrimos que acumula alrededor de su figura actualmente y su capacidad para llenar estadio tras estadio vaya donde vaya. Parece que las cosas ahora van mejor para la estadounidense, aunque a pesar de disfrutar de los beneficios de la fama, también está sufriendo fuertes críticas como fenómeno popular de masas.

La eterna lucha entre fans de Taylor Swift y Beyoncé

Como divas de la música, tanto Taylor Swift como Beyoncé tienen tras de ellas a ejércitos de fans dispuestos a defender a su artista favorita como la mejor de todas sobre la faz de la tierra, lo que en ocasiones ha llevado a frecuentes choques entre grupos de opinión y extensas discusiones en redes sociales.

Una de las primeras polémicas que se dio entre ambas cantantes, aunque ninguna de ellas participó de manera directa en el asunto, ocurrió durante la celebración de la ceremonia de los "MTV Video Music Awards" de 2009, la gala de premios a los mejores videoclips musicales que organiza anualmente la prestigiosa cadena de televisión americana.

Mientras se anunciaba y se hacía entrega del premio a mejor video musical femeninoa Taylor Swift por su tema "You belong to me", el rapero estadounidense y empresario Kayne West gritó furioso que se trataba de una injusticia, ya que él consideraba que el galardón lo merecía Beyoncé por "Single Ladies".

Este podría ser el origen del cisma que enemistó a los fanáticos de Taylor y de Beyoncé, que en los últimos años han competido por ver quién de las dos hacía mejores números con el estreno de sus discos, de sus giras y de las películas que se estrenaron sobre sus tours internacionales. Lo cierto es que ambas artistas son unas máquinas del "blockbuster" y unas auténticas fábricas de generar dinero e influencia.

Las mayores críticas que se dirigen hacia Taylor Swift, tanto expertos como no entendidos, incurren sobre todo en su poca movilidad sobre el escenario y en el volumen titánico de versiones diferentes que saca al mercado de sus discos, cada una con contenido exclusivo. Esto, para coleccionistas y fanáticos obsesionados con obtener todos los productos de su cantante favorita, supone un desembolso enorme de dinero.

Como sucede con todos los fenómenos de masas, muchas personas salen a tacharlo de superficial, y es cierto que Taylor está repitiéndose quizá demasiado en su temática de "joven millenial atormentada" y vengativa con sus exparejas. Pero por otra parte, ella misma compone todas sus letras, a pesar de haber alcanzado tanta repercusión, y lo hace desde las experiencias vitales que ha atravesado, lo que hace su música muy personal.

El poeta austríaco Rilke decía aquello de que "la música es el otro lado del aire", aunque al contrario de lo que pueda parecer por haberse diluido el mensaje con tanta fama, las canciones de Taylor Swift van más allá de estribillos simples y repetitivos, van todas cargadas de una esencia personal que la ha convertido en un fenómeno mundial.