De Fran a Cayetano Rivera: el mundo del toro despide a Alfonso Ordóñez

El mundo del toro está de luto. El pasado domingo 27 de abril falleció el torero Alfonso Ordóñez Araujo a los 86 años en Sevilla, tan solo una semana después de despedirse de la afición en La Maestranza de Sevilla tras más de 30 años ejerciendo como asesor artístico y de una vida ligada a la Fiesta Nacional.

Fran Rivera en el funeral de su tío, Alfonso Ordóñez Gtres

Hijo del 'Niño de la Palma', hermano de Antonio Ordóñez y tío abuelo de Francisco y Cayetano Rivera, Alfonso Ordóñez deja un hueco irremplazable en el mundo de la tauromaquia. Ayer, antes del histórico apagón, la familia Ordóñez y numerosos rostros conocidos dieron el último adiós al torero en el Tanatorio SE-30 de Sevilla. Fran y Cayetano Rivera, de riguroso luto, no faltaron al funeral de su tío abuelo, visiblemente afectados. Ninguno de los dos hermanos quiso dar declaraciones ante los medios y ambos llegaron por separado y en solitario, sin la compañía de sus parejas.

Notables ausencias

Allí, los Rivera se reencontraron con grandes amigos como José Luis Segura o Tomas Campuzano. Este último sí que atendió a los medios de comunicación y dedicó unas bonitas palabras a Alfonso Ordóñez. “El maestro Alfonso era un tío extraordinario. Estuvo varios años en mi cuadrilla que me lo llevé y primero que nada lo tenía como amigo. Fue un gran banderillero, era un grandioso torero. Yo siempre lo he dicho, que con lo grande que era no se le veía en la plaza y eso son los buenos toreros. Luego a través de los años me hice un gran amigo de él y lo viví como torero y lo viví como amigo. Me quedo con todos esos recuerdos como amigo y como el gran hombre que fue".

Cayetano Rivera en el funeral de su tío, Alfonso Ordóñez Gtres

Una de las ausencias más sonadas fue la de Julián Contreras, hermano pequeño de Fran y Cayetana Rivera. El hijo de Carmina Ordóñez prefirió no asistir al último adiós de su tío abuelo en Sevilla, evitando así un tenso reencuentro con sus dos hermanos mayores, con los que mantiene una nula relación.