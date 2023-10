El "no" de María Cerqueira a la propuesta de matrimonio de Cayetano Rivera

La revista Semana descubría el pasado mes de marzo el noviazgo de Cayetano Rivera y de Maria Cerqueira. El diestro, tras su separación de Eva González, había iniciado una relación con la presentadora lusa a la que conoció, precisamente, durante una entrevista. El hermano de Fran Rivera parece seguro de querer pasar todo el tiempo posible con su nueva pareja, por lo que no ha dudado en pedirle matrimonio.

Sin embargo, según ha revelado la presentadora en "Fiesta", habría rechazado la propuesta ya que no considera necesario pasar otra vez por un proceso que ya ha vivido. Eso no significa que la pareja se distancie, todo lo contrario, ya que Maria Cerqueira si estaría dispuesta a ampliar la familia con el diestro.

Tal y como apunta Amor Romeira, en el programa que conduce Emma García ambos han tenido una conversación muy profunda en la que él le ha manifestado que le encantaría casarse, verla vestida de blanco. "No quiere vivir sin ella", le llegó a decir. Sin embargo, la lusa no habría aceptado. Ella ve "factible" ampliar la familia y él "lo ha entendido, pero no se le quita de la mente la idea de casarse", insiste la colaboradora.

María Cerqueira está separada y tiene dos hijos. Por su parte Cayetano Rivera, ha estado casado en dos ocasiones, con Blanca Romero y con Eva González.