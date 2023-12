Genoveva Casanova regresa a Madrid y recibe la visita de un cabreado Cayetano Martínez de Irujo

Genoveva Casanova lleva mucho desaparecida del mapa, concretamente desde que aparecieron las fotografías de la polémica que demostraban su estrecha amistad con el príncipe Federico de Dinamarca. El escándalo fue mayúsculo y la repercusión ha dado la vuelta al mundo, pero ella quiso poner tierra de por medio para huir del acoso mediático. Primero se la situó en San Sebastián, concretamente en el palacio de Arbaizenea, propiedad de su exmarido Cayetano Martínez de Irujo. Este ha sido su refugio estrella en la cuarentena por el coronavirus y también cuando quería desconectar de la rutina, sola o con amigas. También se ha comentado que ha realizado viajes a Londres, para visitar a sus hijos, que estudian en la capital británica, y en el puente de diciembre fue vista con un grupo de amigos disfrutando de jornadas de esquí en Andorra. Pero ya ha regresado a su hogar en Madrid.

Genoveva Casanova Fotomontaje La Razón

Al menos eso es lo que se desprende de los últimos movimientos de sus allegados, especialmente del hijo de la desaparecida duquesa de Alba. Y es que el conde de Salvatierra ha sido visto este viernes saliendo del domicilio que la mexicana posee en Madrid, muy cabreado por haber sido sorprendido por la prensa, a la que calificó a su salida de “basura”. Y eso a pesar de que siempre confía en los medios cuando tiene algo que promocionar o cuando se quiere desahogar sobre la mala relación que mantiene con sus hermanos. Quizá le haya sentado mal que sus movimientos echen por tierra los intentos de su exmujer de permanecer oculta de miradas indiscretas y lo más alejada posible del foco mediático en tiempos convulsos.

“No quiere pronunciarse sobre el tema y ha pedido respeto cuando le hemos preguntado sobre si van a pasar las Navidades juntos”, comentaba Marisa Martín Blázquez en ‘TardeAR’. La periodista, “leyendo entre líneas”, cree que las fiestas las pasarán juntos en la capital española, además de manejar información que “confirma que su hija está en casa con ella. Está en Madrid, está tranquila, pero está aquí”.

Pero el aristócrata enfadado no ha sido el único en hacer una visita inesperada a la casa de Genoveva Casanova. También han pasado por allí su hijo Luis, así como dos amigas íntimas de la socialité mexicana, lo que hace sospechar que ha regresado a Madrid tras andar escondida por diversos puntos de la geografía. Entre sus amistades que la habrían visitado está Katia Gutiérrez, pareja de Daniel Illescas, quien ha sido captada por las cámaras accediendo al domicilio, que este viernes ha tenido una actividad inusual. Ella no se ha andado por las ramas y sin mayor problema ha confirmado que ha visto a su amiga y que “todo está bien”. Todo un ejemplo de normalidad en medio de la polémica que han provocado los insultos de Cayetano Martínez de Irujo, que con la tensión mostrada no ha hecho más que despertar mayor interés por conocer los próximos movimientos de su ex, aún en medio de la polémica por su afinidad con el príncipe Federico de Dinamarca a espaldas de su esposa, Mary Donaldson.