La escapada de Genoveva Casanova en plena polémica, mientras Federico se queda solo

Han pasado casi dos meses desde que el escándalo se instalase en Dinamarca, teniendo a Genoveva Casanova como principal protagonista. Sus imágenes paseando por las calles de Madrid junto al príncipe Federico, a espaldas de su mujer, la princesa Mary Donaldson, ha supuesto un huracán que aún azota al país que se ha mostrado muy crítico con el heredero al trono de la reina Margarita. Mientras los príncipes trataban de mostrar normalidad donde aparentemente no la había, la mexicana ha preferido poner tierra de por medio y alejarse de la polémica. Primero lo hacía en San Sebastián, concretamente en el palacio de Arbaizenea, propiedad de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo. Poco o nada se ha vuelto a saber de ella. Hasta ahora. Ha vuelto a ser situada en el mapa.

Genoveva Casanova en la nieve Instagram

Al parecer, tal y como ha indicado Pilar Vidal en el programa de Antena 3, ‘Y ahora Sonsoles’, la que fuese la nuera favorita de la duquesa de Alba ha realizado una escapada aprovechando el puente de diciembre. Lo ha hecho en Andorra, como así apunta la periodista, que asegura que la empresaria ha disfrutado de unos días esquiando junto a un grupo de amigos. El estupor de sus compañeros de programa ha hecho creer que incluso el príncipe Federico podría encontrarse entre ellos, pero nada más lejos de la realidad, parece que no piensa caer en errores del pasado y no se dejará fotografiar más con su amiga especial.

“Es lo primero que he preguntado”, reconoce la propia periodista, que también había llegado a plantearse esta posibilidad de un nuevo round entre los polémicos amigos. Y es que bien podría haber sucedido así, pues, como mantiene la presentadora Sonsoles Ónega, el esquí es un deporte ideal para pasar desapercibido. La indumentaria para paliar las bajas temperaturas ayuda a no despertar sospechas y a que nadie fije en uno la atención, así como el uso de grandes gafas y prendas de invierno facilitan ocultar el rostro de miradas indiscretas. Aun así, no, el príncipe Federico continúa en Dinamarca, aunque no lo hace al lado de su esposa, aún distanciado de ella debido al escándalo que ha supuesto la publicación de las fotografías en el kiosco rosa español.

Y es que también se ha puesto sobre la mesa en ‘Y ahora Sonsoles’ el hecho de que Mary Donaldson también habría hecho las maletas para poner distancia del escándalo. “Ha puesto tierra de por medio y se ha ido a su Australia natal con sus hijos”, destacan, además de poner de relieve que el príncipe Federico no ha estado con ellos en esta escapada familiar. Pero el puente de diciembre ha terminado y parece que también con ello las vacaciones de Genoveva Casanova, que ha vuelto a desaparecer del mapa. No se sabe muy bien si ha regresado a su refugio en San Sebastián o si, como otros piensan, podría haber hecho escala en Londres para visitar a sus hijos, que estudian en la capital británica alejados del foco mediático y de la fama que arrastra ahora su madre en todo el planeta. También se plantea la posibilidad de que haya puesto rumbo a México para pasar la Navidad, como ya hizo el año pasado. Pero todo son conjeturas a la espera de una información real.