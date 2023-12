Genoveva Casanova, conmocionada tras descubrir al topo que filtró su cita con Federico de Dinamarca

Las fotografías de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova siguen dando mucho que hablar incluso un mes después de que vieran la luz, y todavía son muchas las preguntas sobre este escándalo real que ha traspasado fronteras. Una de las principales incógnitas se centra en cómo descubrieron los fotógrafos que el heredero del trono danés y la socialité mexicana estaban juntos en Madrid, e incluso se acusó a la protagonista de haberlo filtrado a la prensa en busca de su propio interés.

Nada más lejos de la realidad, ahora se ha dado a conocer que ha sido una persona muy cercana a ella quien la ha traicionado y filtró a los fotógrafos dónde y cuándo estaría con Federico de Dinamarca. Genoveva Casanova ha descubierto esta deslealtad en los últimos días y está consternada por el disgusto, que se suma a la presión mediática que sufre desde que se publicaron las polémicas imágenes.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, juntos en la portada de "Lecturas" Lecturas

De hecho, no ha vuelto a dejarse ver en público y solo ha roto su silencio en muy contadas ocasiones, a través de sus redes sociales. Fue su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, con el que mantiene una excelente relación, quien dio la cara por ella para criticar el "linchamiento salvaje" al que Genoveva Casanova se ha visto sometida en las últimas semanas. "Ella está mal, lógicamente", comentó justo antes de manifestar su preocupación por la salud de la madre de sus hijos en este delicado momento: "Eso es lo que a mí me preocupa. Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos".

Mientras, desde la Corona danesa se ha puesto en marcha un plan para limpiar la imagen del príncipe Federico, muy deteriorada a consecuencia del escándalo, y se ha publicado un vídeo en el que aparece con toda su familia decorando su palacio por la llegada de la Navidad. Unas imágenes entrañables que disipan los rumores que apuntaban a una crisis en su matrimonio con Mary Donaldson o incluso a un inminente divorcio.