Gerard Piqué y Clara Chía, pillados juntos en medio de rumores de separación

Mucho se está hablando del presente de Gerard Piqué y también de su futuro con Clara Chía. Los movimientos de Shakira podrían estar redefiniendo los propios deseos y planes de la pareja, al especularse que el ex futbolista estaría planeando una mudanza a Miamipara instalarse, por un tiempo indeterminado, cerca de sus hijos, Milan y Sasha. Esto ha dado pie a que se desvíe la atención en la joven con la que inició un romance y que propició el final de su historia de amor con la artista colombiana. Pese a las habladurías, que incluso han llegado a plantear una crisis, la pareja se ha dejado ver en Barcelona. Por el momento no han trascendido imágenes que prueben que estaban en el mismo espacio y al mismo tiempo, despejando las incógnitas sobre la estabilidad de su noviazgo. Sin embargo, se afirman que han sido vistos saliendo en el mismo coche del domicilio que el jugador tiene en la Ciudad Condal.

Gerard Piqué ahora se encuentra en Milán, donde ha afrontado un acto público en el contexto de la celebración de la Kings World Cup. Se celebra en la citada ciudad italiana, al igual que en Turín, en una apuesta impulsada por el empresario para continuar entreteniendo a los amantes del deporte rey, además de seguir sumando jugosos ingresos en sus cuentas corrientes. Y es que gracias a este último evento han logrado acaparar más de 40 millones de espectadores, lo que se traduce en millones de euros en beneficios. Un broche de oro perfecto a una semana de infarto, después de aterrizar procedente de Miami, donde acudió para celebrar el cumpleaños de su hijo pequeño, que cumplía 10 años el pasado 29 de enero.

Las últimas informaciones mantienen que Gerard Piqué ha alquilado un piso de lujo en Florida. Su intención es tener un lugar en el que sentirse como en casa cuando acude a ver a sus vástagos al otro lado del Atlántico. Especialmente ahora que su papel se torna vital, ante la necesidad de la madre de trabajar. Shakira está a punto de iniciar la gira por distintos puntos de Latinoamérica –más tarde por Europa y Asia- para acercar su talento a sus fans, lo que le obliga a separarse de sus vástagos durante un tiempo. Prima su estabilidad y en eso coinciden ambos progenitores, aunque hayan sido muchísimos los puntos en los que han batallado este tiempo convulso. Pero la artista ha entendido que nadie mejor que el padre para estar a su cuidado, antes que confiar en terceras personas para esta tarea. Algo que se ha entendido como el hecho que llevará al exfutbolista catalán a hacer las maletas e instalarse en Miami durante un tiempo.

Estas circunstancias plantean la posibilidad de que Gerard Piqué y Clara Chía permanezcan separados durante un tiempo. Unos meses. Una prueba para la estabilidad de su amor, en caso de que ella no haga las maletas para acompañarle y continúa con su rutina en Barcelona. El empresario no soporta el hecho de tener que estar alejado de sus hijos y no poder vivir con ellos momentos cotidianos tanto como le gustaría. Esto hace que se replantee fijar su residencia incluso en Miami, llegándose a plantear también la idea de traer hasta aquí la Kings League, en su incipiente expansión internacional tras romper moldes en España y ahora también en Italia. El problema estaría en una supuesta cláusula que prohibiría a Clara Chía compartir momentos con los hijos que su chico tuvo con Shakira, ante la reticencia de ella de que se conozcan y se genere un vínculo. Quiere mantenerles separados de ella, quizá este sea el motivo por el que la semana pasada él viajó a Miami solo, mientras ella esperó su regreso en la Ciudad Condal, donde han sido vistos antes de que de nuevo pusiese rumbo a Milán.