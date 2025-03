La nueva realidad de Piqué y Shakira: con quién se quedan sus hijos durante la gira de la cantante

Mucho se ha escrito en las últimas semanas sobre la relación que hay entre Shakira y Gerard Piqué tras su separación. Se apunta a supuestas tensiones que intentan disimular por el bien de sus hijos en común, a los que el exfutbolista cuidaría en Miami durante la gira mundial de la gira, “Las mujeres ya no lloran”. Sin embargo, la realidad es que el catalán sigue en España y que los niños han sido vistos con su madre en su paso por Latinoamérica, acrecentando así los rumores de enfrentamiento entre los padres.

Nada más lejos de la realidad, la periodista Pilar Vidal ha explicado en el programa “Espejo público” cómo es la nueva realidad de Gerard Piqué y Shakira, marcada por el entendimiento y la cordialidad. “No hay conflicto entre ellos”, insiste.

Asegura que todas las decisiones últimas sobre sus hijos se han tomado “en conjunto” y aclara con quién se quedan realmente mientras que Shakira está de gira. Por lo visto, la acompañan “no a todos los conciertos, pero sí a los que su madre considera que visitar esos países supone una actividad cultural para ellos. Sobre todo cuando estuvieron en Medellín, su tierra, que ellos todavía no conocían”.

Vidal se adelanta a los alarmistas y asegura que los menores no pierden días lectivos de colegio, puesto que el centro en el que estudian permite los viajes con su madre y les asigna tutores para que estén al día con su lección y “no pierdan el contacto con las clases”. Este fue uno de los puntos de la filosofía de la escuela por los que Shakira se decidió a matricularles, a sabiendas de que se avecinaba un largo tour mundial y no quería pasar mucho tiempo alejada de ellos.

Shakira y Gerard Piqué junto a sus hijos, Milan y Sasha Instagram

Por supuesto, “Piqué los puede ver cuando quiera”, señala Pilar Vidal, lo que explicaría el reciente viaje del exfutbolista a Miami antes de que sus hijos acompañaran a su madre a su gira por su Latinoamérica natal.

Una situación que se aleja mucho de las supuestas tensiones que separaban a Piqué y Shakira, que han sido capaces de llegar a un punto de entendimiento pese a la polémica separación y a los dardos que la cantante le lanza a través de su música.

Una música con la que también visitará España, tal y como han adelantado en “Espejo público”. Aunque todavía no tiene fechas oficiales para actuar en nuestro país en el marco de su gira, desde el programa presentado por Susanna Griso se asegura que pasará por varias ciudades, incluyendo Barcelona.