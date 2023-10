Gloria Camila descubre la identidad de su "acosadora": una antigua trabajadora de Telecinco

Gloria Camila viene quejándose desde hace tiempo de las llamadas que recibe con número oculto a altas horas de la madrugada o muy temprano por la mañana. Se trataba de una broma muy molesta que se ha repetido tanto que la joven llegó a plantearse interponer una demanda. “¿Lo mejor? Que no es difícil averiguar de quién es el número y que se puede denunciar por este tipo de llamadas. Así que estoy esperando los resultados”, advirtió hace pocos días. Ahora, parece que por fin ha descubierto la identidad de la persona que podría esconderse tras el teléfono.

Por lo visto, la bromista cometió un error y, poco después de llamarla con número oculto, repitió la llamada pero sin esconder el número. Fue entonces cuando Gloria Camila se apresuró a llamarla para pedirle explicaciones, pero no recibió respuesta, un comportamiento que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado entiende como sospechoso: “Si tú te has equivocado al llamar, pues lo coges y lo dices, no evitas la llamada”.

Sin embargo, Gloria Camila sí recibió respuesta cuando escribió vía WhatsApp a la chica que, bajo su punto de vista, la ha estado llamando con número oculto. Se trata de una extrabajadora de Telecinco que asegura que conserva su teléfono móvil por su anterior cargo, pero mantiene que no ha sido ella quien la ha estado llamando con número oculto, una versión que la influencer no se cree.

Gloria Camila en una imagen de sus redes sociales Redes sociales

“Qué casualidad que me llamen con número oculto y pocos minutos después me llame ella”, apunta Gloria Camila en sus redes sociales. La chica en cuestión insiste en que la llamó por accidente, pero que no tiene nada que ver con las llamadas en número oculto anteriores.

Por más explicaciones que dé, Gloria Camila deja claro que no confía en sus excusas y se muestra segura de que ha dado con su particular “acosadora”, con la esperanza de que cesen de una vez por todas las llamadas a altas horas de la noche.