Gloria Camila quiere denunciar por lo que le ocurrió durante el concierto de Isabel Pantoja en Sevilla

Isabel Pantoja derrochó arte este fin de semana en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, en un concierto magistral que no quisieron perderse muchos rostros conocidos, como Raquel Bollo o Anabel Pantoja, que acompañó a su tía en todo momento en el backstage. Gloria Camila Ortega también estuvo entre los asistentes que apoyaron a la tonadillera desde el público, pero la influencer acaba de narrar a través de sus redes sociales que durante la noche le ocurrió algo que casi enturbia la diversión y por lo que está dispuesta a emprender medidas legales.

“Os cuento una cosa que me ocurrió ayer que me da entre risa y pena”, comienza diciendo la hija del torero Ortega Cano. “Cuando estábamos en el concierto de Isabel Pantoja, me llamó un número (suelo recibir llamadas de números ocultos) vacilándome, bueno, intentándolo”, continúa la influencer.

Al parecer, se trata de llamadas molestas que intentan increparla, pero en este caso el interlocutor cometió un grave error. “Tengo algunas grabadas, ya que suelen insultar y decir ‘Yo sí creo a Rocío Carrasco’. En fin, a lo que voy. Ayer me llamaron, pero pensaron que habían puesto el número en oculto, y resulta que no lo habían puesto”, explica Gloria Camila, que ha podido hacerse con el teléfono del molesto bromista.

Raquel Bollo y Gloria Camila acuden al concierto de Isabel Pantoja EUROPAPRESS

Por lo visto, la llamaron con la excusa de ofrecerle un casting, pero a Gloria Camila le extrañó por las altas horas de la noche a la que se produjo la llamada. Además, “se escuchaban susurros y risas y colgaron”. Después, la joven devolvió la llamada al número, pero nadie respondió: “Ahí ya no eran tan valientes”.

Llegados a este punto, Gloria Camila se muestra dispuesta a emprender acciones legales para poner freno a este tipo de llamadas que se repiten más de lo que a ella le gustaría.

“¿Lo mejor? Que no es difícil averiguar de quién es el número y que se puede denunciar por este tipo de llamadas. Así que estoy esperando los resultados”, advierte.