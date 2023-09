Gloria Camila para los pies a Gema López y sale en defensa de Ortega Cano: "No lo he traído para esto"

José Ortega Cano, como buen padre orgulloso, ha acompañado esta mañana a Gloria Camila a su puesto de trabajo en "Espejo Público". La hija del torero es uno de los fichajes estrella de la nueva temporada del programa de Antena 3 y el diestro no ha dudado en ir a plató para ver el espacio desde bambalinas para apoyar a la joven en su nuevo proyecto profesional. Pero lo que no se esperaba el ex de Ana María Aldón es que se iba a convertir en uno de los protagonistas de la sección y que iban a intentar entrevistarle.

Gema López no ha querido perder la oportunidad de abordar a Ortega Cano y Gloria Camila ha salido en su defensa, evitándole una incómoda encerrona a su padre, que solo había ido a acompañarla a su puesto de trabajo. "¿Tú me permites que le atraque y vayamos a saludar a tu padre?", le espetaba la periodista a la hermana de Rocío Carrasco. Tras esto, la colombiana se ha negado tajantemente: "No, porque yo no lo he traído para eso. Si le aviso con tiempo, estoy seguro de que él estará encantando, pero no le voy a poner ahora en ese compromiso". "Lo respetamos", señalaba Susanna Griso.

Gloria Camila y Ortega Cano en "Espejo Público" Antena 3

Justo en ese momento, Gloria Camila se ha dado cuenta de que estaban enfocando a Ortega Cano y estaba saliendo en pantalla. "¡Pero le estáis enfocando y el pobre está ahí detrás!", se quejaba, algo molesta por la encerrona. Después de ese momento incómodo, Gema López salía al paso y calmaba las aguas: "Lo superbonito que es que venga a acompañarte y que quiera estar contigo". Susanna Griso, consciente de la situación, cambiaba radicalmente de tema, dejando al diestro tranquilo disfrutar del trabajo de su hija.

A la salida de Antena 3, muchos periodistas se agolpaban en la puerta para conseguir alguna declaración de Ortega Cano. Pero el torero ha decidido guardar silencio y no se ha querido pronunciar sobre ningún asunto, como la boda de Ana María Aldón o las incendiarias declaraciones de su hija Gema.