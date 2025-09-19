Gloria Camila: emociones, memorias y una llamada inesperada en el cumpleaños de Rocío Jurado

El 18 de septiembre no es una fecha cualquiera para Gloria Camila. Ese día, su madre, Rocío Jurado, hubiera cumplido 81 años, y el recuerdo de la artista sigue latiendo con fuerza en quienes la quisieron y la admiraron. La televisión convirtió esa jornada en un homenaje inesperado cuando la joven, concursante de Supervivientes All Stars, se emocionó al hablar de su madre y recibió una llamada sorpresa de su padre, José Ortega Cano.

Durante la gala, Gloria afrontó con valentía una de las pruebas más exigentes del concurso: beber un elixir de sabor fuerte y desagradable. Lo hizo sin titubear, como si en esa pequeña victoria se jugara mucho más que un reto televisivo. Al terminar, rompió a llorar. "Muchísimas gracias. Lo necesitaba. Ver a mi familia y a todos juntos", confesó conmovida tras ver un vídeo privado que le mostraron en la intimidad del plató.

Homenaje a "la más grande"

El recuerdo de Rocío Jurado estuvo presente de principio a fin. Gloria habló de ella con ternura, evocando su carácter luminoso y la fortaleza que siempre transmitió. "Cuando pienso en mi madre se me viene su sonrisa. Era muy alegre, muy positiva. Tenía mucha fortaleza. Era una madraza", dijo entre lágrimas. Con voz entrecortada, confesó que sigue manteniendo vivo su legado a través de grabaciones y archivos que revisita una y otra vez. "Veo muchos vídeos de mi madre, incluso cosas inéditas que siempre pido que me manden. Escuché aquello de ‘siempre me sentiré madre’, nunca lo había oído y me ha encantado", relató, mostrando cómo incluso en la distancia del tiempo encuentra nuevas formas de sentirse cerca de ella.

Gloria Camila y su padre, José Ortega Cano en una imagen de archivo Gtres

Pero la noche guardaba todavía una sorpresa. Ortega Cano irrumpió en directo con una llamada que desbordó la emoción de su hija. "¡Mi niña, preciosa, que te quiero, bonita! Estamos todos contigo, cariño. La niña está perfecta, en el colegio con José María", le dijo el torero, en referencia a su nieta. Sus palabras sonaron como un abrazo a través del teléfono, recordándole a Gloria que, pese a la distancia del concurso, el vínculo familiar sigue intacto. "Estate tranquila, tienes una capacidad tremenda para ser quien eres", añadió con afecto.

Gloria, entre lágrimas, agradeció el gesto. "Os echo muchísimo de menos", admitió, dejando ver la vulnerabilidad de quien, a pesar de la exposición pública, no deja de ser una hija que añora a los suyos. "La llamada era supernecesaria. Pensaba que iba a poder con todo, pero está siendo muy duro. Esto me viene muy bien, sobre todo saber que la niña está bien", concluyó al finalizar la conversación.

La escena fue mucho más que un momento televisivo. Fue el retrato de una mujer joven que, en pleno desafío personal, sigue sosteniéndose en los pilares de su vida: el recuerdo imborrable de una madre que fue mito y la presencia cercana de un padre que se mantiene a su lado.