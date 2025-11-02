Lamine Yamal ya tiene sustituta a Nicki Nicole en su corazón: los rumores se disparan

La vida personal de Lamine Yamal no causa buenas sensaciones en la directiva del Futbol Club Barcelona. Consideran que sus amoríos le están descentrando, lo que influye en un bajón en su rendimiento en el campo.

Lamine Yamal, jugador del Fútbol Club Barcelona EUROPA PRESS

Y es que, últimamente, el delantero es más noticia por sus ligues que por su juego. Lo último es su presunta relación sentimental con la que dicen que es la sustituta de Nicki Nicole en su corazón. Se trata de la influencer y modelo italiana de veinte años, Anna Gegnoso, con la que le vieron recientemente paseando por la Ciudad Condal y, según el paparazzi Jordi Martín, compartiendo hotel en Milán.

Confirmada su ruptura con Nicki, se rumorea que Lamine ya flirteaba con Anna antes de separarse con la argentina.

"No ha sido por ninguna infidelidad"

Ante la ola de rumores sobre una supuesta infidelidad, el jugador ha sido tajante en su respuesta, asegurando que no ha existido ningún tipo de engaño ni tercera persona implicada en el fin de su relación con la cantante. "No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación",

Anna cuenta con setecientos mil seguidores en Instagram y ochocientos mil en TikTok, es una joven guapísima, elegante y, dicen, muy simpática y cariñosa.

Por otro lado, el futbolista está de mudanza a la casa que acaba de comprar a Gerard Piqué y Shakira por más de once millones de euros. Está situada en uno de los barrios barceloneses más lujosos y se espera que viva en ella Lamine con su madre y su hermano pequeño.

Precisamente, Piqué es uno de los grandes ídolos de Yamal. Le admira desde pequeño.

Insistiendo en el malestar por su ajetreada vida privada, una fuente cercana al club nos desvela que han pedido al "dieciochoañero" que modere un poco sus salidas nocturnas y que lleve más discretamente sus relaciones. Pero es imposible que uno de los futbolistas más mediáticos del momento consiga preservar su intimidad.