El diario de Amilibia: Padilla y el lío de las tetas

Leo: «Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, se mostraba en un blog muy crítico con la autoexploración mamaria y decía que era mejor para la mujer la masturbación que esta práctica». Más: «El número dos de Sanidad, mano derecha de Mónica García, dice: ‘Si te tocas las tetas, que solo sea por gusto’» Y mucho más: «Nos declaramos firmes defensores de la masturbación frente a la exploración mamaria». La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, casi pidió la dimisión de Padilla por decir tales barbaridades. Dijo: «Es lamentable que haya llegado a puestos de poder». Pues no sé yo, Fátima. Nos quejamos, sobre todo yo, de la topiquera solemnidad de la clase política y su nula capacidad para las coñas marineras, y cuando llega uno (ese Padilla, qué maravilla) que las hace además con acento erótico-festivo, no lo celebramos con el alborozo que bien merece.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad ROCHE FARMA LA RAZÓN

Dicen que es la mano derecha de Mónica García. ¿Con esa misma mano practica lo que predica? No lo sabremos hasta que Padilla vaya invitado a «La revuelta». Mientras, el doctor Javier Padilla (sí, es médico) podría ilustrar a las mujeres sobre cómo deben realizar el tocamiento pezonero para darse gustirrinín como Dios manda, que no para explorarse. ¿Mejor con las dos manos a la vez? ¿Preferible que sean manos de otros/as? Dicen que el ministerio ya le llaman El Macarena, por aquello de darle alegría al cuerpo. También advierten que la ministra, apoyada en la tesis de Javier Padilla, le puede espectar a Isabel Díaz Ayuso un día de estos: «Guapita, tocarse las téticas una misma es mucho más práctico que andar con novios enredados en problemas con el fisco». O algo así. Y, de paso, Reyes Maroto tendría que proponer en la Asamblea de Madrid un homenaje a Javier Padilla en la Plaza de la Paja.