Ángel Cristo Jr: «No quiero ver a mi madre ni deseo que tenga contacto con mi hija»

Alejado del foco mediático desde hace tiempo, Ángel Cristo prepara con detalle sus memorias, decidido a contar su verdad en contra de la versión ofrecida por su progenitora, Bárbara Rey, en su autobiografía. La relación madre-hijo es inexistente, a día de hoy no existe la posibilidad de una reconciliación. El cisma familiar es absoluto. Ángel hace una excepción y habla en exclusiva para LA RAZÓN en una entrevista emotiva y sincera en la que aborda sin reparos todas las preguntas.

¿Es cierto que prepara una boda muy especial con su mujer en el Caribe?

Nos gustaría casarnos en Curazao, que es donde nació Ana, con una ceremonia muy sencilla en la playa, rodeados de nuestra gente, de la familia de Ana, de sus amigos...

Una ceremonia en la que no estarán su madre y su hermana Sofía.

Evidentemente, no.

Bárbara se queja de que usted no le deja ver a su nieta.

Mi madre nunca ha intentado ejercer de abuela, jamás. Yo solamente veo a mi hija cuatro días al mes porque mi madre me animó a firmar ese convenio con mi exmujer. Y el único dinero que le pedí fueron tres mil euros para pagar al abogado que llevara el tema de la custodia de la niña. No quiso ayudarme y vendí mi coche, mi colección de guitarras y tuve que solicitar un crédito para hacer frente a los honorarios del abogado. Y no es que ella no tuviera dinero, porque acababa de grabar la serie sobre su vida.

Ángel Cristo con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía Cristo Gtres

Usted está preparando sus memorias, que preveo que serán polémicas.

La cosa va lenta, necesito mi tiempo. En ellas aclararé toda una serie de episodios de mi vida que difieren mucho de lo que contó mi madre en las suyas. ¿Cómo voy a llevarme bien con ella? Ni quiero verla ni deseo que tenga contacto con mi hija. Después de todo el mal que me ha hecho mi madre, estaría loco si la dejara estar con mi hija. Para usted es Bárbara Rey y tiene cosas buenas, mientras que para mí es una mala persona maltratadora. Y si mi exmujer quiere dejarle ver a nuestra hija, yo no me puedo oponer a ello. Pero, por mi parte, esa puerta está cerrada. ¿Abuela? ¿Se puede calificar así a una persona que nunca llama a su nieta? Vive en su mundo ficticio, mintiendo a todos los españoles. Mi padre murió solo por sus adicciones y ella morirá prácticamente sola. Él estaba loco de celos y descubrió un episodio de infidelidad y por eso pidió el divorcio. Lo refleja un documento que tengo en mi poder.

Es muy triste ver que su familia esté destruida.

Mire, yo no me he llevado bien con mi madre en la vida, todo era fachada. Era un niño coaccionado, o estaba con ella o contra ella. Ponía buena cara en las fotos y nada más.

Ella asegura que, a pesar de todo, le sigue queriendo…

Va de buena, le gusta dar pena. En toda esta historia el pobrecito soy yo, no sabe usted todo lo que he sufrido.

Dice que ve poco a su hija. ¿Cómo es su relación con la menor?

Muy buena. Cuando viene a casa se encuentra con un ambiente muy feliz, nos quiere mucho a todos y se lleva estupendamente con la hija de mi esposa, que tiene dieciséis años. Mi hija se extraña de que su madre me odie tanto. No lo entiende. Estamos a la espera de juicio para lograr la custodia compartida, he presentado al juzgado unos informes muy favorables y confío en que la sentencia sea muy positiva para mi.

¿Se imagina a su progenitora concursando en «Supervivientes»?

No, físicamente no está preparada. Bueno, como le gustan tanto los casinos, si le pusieran uno cerca en la isla se lo pensaría.