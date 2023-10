Gloria Camila acude a la policía en busca de ayuda contra un acosador

Desde hace varias semanas, Gloria Camila ha venido denunciando a través de sus redes sociales que se ha convertido en el blanco de una persona muy molesta y, por lo visto, con demasiado tiempo libre. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano se queja de que está recibiendo llamadas con número oculto muy temprano por la mañana, una broma pesada que se repite cada día y contra la que ya avisó que emprendería acciones legales.

“¿Lo mejor? Que no es difícil averiguar de quién es el número y que se puede denunciar por este tipo de llamadas”, advirtió a finales de septiembre. Dicho y hecho. Gloria Camila acaba de anunciar a través de sus redes sociales que las llamadas se han repetido y que ha decidido poner cartas en el asunto. La influencer ha pedido ayuda a la compañía telefónica y a las autoridades, que están investigando los informes facilitados por la joven para intentar dar con el molesto acosador -o acosadora-.

Gloria Camila en una imagen de sus redes sociales Redes sociales

“Me llaman a las 7 u 8 de la mañana. Esto significa que es alguien que trabaja, estudia o tiene una función superimportante y muy puntual. He hablado con la compañía, y aunque sé que hay compañías que no lo hacen, yo he hablado con la mía porque he hablado con la policía y necesita el registro de llamadas. Estoy en ese proceso, a ver quién es”, ha explicado Gloria Camila.

La pasada semana, la influencer pensaba que había dado con la identidad de su particular acosadora porque recibió una llamada a la misma hora de todos los días, pero sin número oculto. Entonces, se puso en contacto con la persona que la llamó, que resultó ser una extrabajadora de Telecinco que le aseguró que la había telefoneado por accidente, una excusa que no convenció a Gloria Camila. “Qué casualidad que me llamen con número oculto y pocos minutos después me llame ella”, comentó indignada. Por fortuna para ella, parece que cada vez está más cerca de llegar al fondo de la cuestión.