Michu, abatida tras su ruptura con José Fernando: "Me he llevado un gran palo"

Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, una jornada muy especial para los enamorados, pero algo triste para los que acaban de salir de una relación. Este es el caso de Michu, que hace solo una semana denunció públicamente haber sido víctima de un engaño por parte de José Fernando, su ex y padre de su hija pequeña, que fue fotografiado mientras se besaba con otra mujer en plena calle.

"Mientras me pedía los regalos de Navidad, se ligaba a otra", lamentó entonces la andaluza, muy decepcionada tanto con él como con su cuñada, Gloria Camila, a quien hace cómplice de la supuesta traición.

Con las aguas algo más calmadas, LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Michu para conocer cómo se encuentra en este momento delicado que atraviesa, y aunque confiesa que no se encuentra "con ánimos para hablar", sí reconoce que se ha llevado "un gran palo por parte de todos".

La que fuera nuera de Ortega Cano se apoya ahora en sus familiares, amigos y demás seres queridos, aquellos que, según ella, nunca le han fallado.

Uno de los desplantes que más dolió a Michu fue que su hija pequeña no fuera invitada al cumpleaños de su tío, José María, el hijo que Ortega Cano tuvo con Ana María Aldón. El chico alcanzó los once años la semana pasada, y aunque Gloria Camila anunció públicamente que toda la familia celebraría una fiesta por todo lo alto, su excuñada dejó claro que su niña no recibió invitación.

José Fernando, Michu y su hija María del Rocío Michu Instagram

Una situación que recuerda a la vivida el año pasado, cuando Michu se enteró por la prensa de que José María estaba celebrando su primera comunión. Una vez más, lamentó que su hija no había sido invitada al encuentro familiar, y estalló como nunca contra el clan Ortega.

Ahora que parecía que la calma se había instaurado tras años de tormenta, sus posturas parecen más irreconciliables que nunca. Por su parte, Gloria Camila defiende a su hermano asegurando que él y Michu no tenían una relación sentimental y que no le debía ninguna explicación, un argumento que su excuñada tacha de falso. "Mientes", le replicó.

Ante esta situación, Michu se muestra orgullosa de celebrar este día de San Valentín con su único gran amor, su hija, el único vínculo que ahora le une a la familia de Ortega Cano y por el que todos deberían intentar mantener una relación, al menos, cordial.