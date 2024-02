Michu estalla contra Gloria Camila y todo el clan Mohedano: "He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado"

Michu vuelve a declararle la guerra a Gloria Camila en redes tras las últimas declaraciones de su excuñada sobre ella. A raíz de la publicación del reportaje de "Diez Minutos" de José Fernando con una chica besándose, la andaluza no ha dudado en cargar públicamente contra la hija de Ortega Cano y todo el clan Mohedano en reiteradas ocasiones.

Ahora, Michu, en su perfil de Instagram, ha desvelado que ella intentó dejar a José Fernando pero que, según ella, el clan presionó para que no lo hiciera. "Tú eres una falsa. Y lo digo aquí y en Lima. Todo lo que sabes es por mi", comienza diciendo la ex del hijo de Ortega Cano sobre Gloria Camila. "Traicioneros. ¡Yo por la prensa! He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa", ha asegurado la andaluza. "Si os digo traicioneros no es por una infidelidad. Hay más cosas. Soy madre", ha finalizado en su primer mensaje, volviendo a señalar a la tía de su hija de "falsa".

Michu estalla contra Gloria Camila y el clan Mohedano Instagram

A continuación, Michu ha colgado otra historia de Instagram echando más leña al fuego. "¿Como persona? No me llega ni a la suela de mi zapato. Como personaje es una crack. Miente, inventa, oculta, actúa", ha sentenciado sobre su excuñada, sin ningún tipo de piedad hacia la tía de su hija Rocío. A los minutos de publicar este último mensaje, la andaluza ha decidido borrar la historia.

Estos ataques de Michu coinciden con la semana más importante de Gloria Camila. El sábado 24 de febrero, la joven presenta en Torrejón de Ardoz su primera colección de su marca de moda, BAKKUS, su proyecto profesional más ambicioso y emocionante. La hija de Ortega Cano ha organizado un desfile para mostrar al mundo sus creaciones después de tanto esfuerzo durante tantos años detrás de este sueño. En dos días, además, la hermana de José Fernando cumple 28 años y celebrará su aniversario por todo lo alto en el evento de su firma.