Hablamos con Michu tras el desplante de la familia Ortega Cano: “Lo que me importa es mi hija"

Terminó la paz entre Michu, la expareja de José Fernando, y el clan de Ortega Cano. La semana pasada, Ana María Aldón y el diestro celebraron la primera comunión de su hijo, una divertida fiesta en la que se reunieron muchos parientes y seres queridos que pasaron un buen rato juntos. Sin embargo, entre todos los invitados no se encontraban ni la andaluza ni su hija María del Rocío, sobrina del anfitrión, tal y como ella misma desveló a través de sus redes sociales.

“La relación con el padre de mi hija acaba de finalizar. Me acabo de enterar por la prensa que está siendo la comunión de su tío José María”, se quejó Michu, confirmando que no habían sido invitadas ni ella ni María del Rocío. Un tremendo feo de parte de la familia de Ortega Cano que ha herido profundamente a la ex de José Fernando.

Ana María Aldón y Ortega Cano en la comunión de su hijo, José María Gtres

Sin embargo, pasada la tormenta inicial, Michu prefiere olvidar el asunto y centrarse en la celebración del que podría haber sido otro día muy especial para toda la familia: el cumpleaños de su hija. Este 4 de mayo, María del Rocío alcanza los 6 años y su madre quiere prepararle algo muy especial, a pesar de las circunstancias…

“Yo intento estar calmada siempre”, comienza diciendo a LA RAZÓN sobre cómo se encuentra tras el desplante de la familia del padre de su hija.

Michu y su hija, María del Rocío Redes sociales

“Ahora estoy organizando el cumpleaños de mi niña, que es hoy. Ayer estuve mala y voy a contrarreloj”, añade Michu, que prefiere no valorar el gesto de los Ortega Cano, a quienes no profiere una sola mala palabra. “Espero que salga todo bien. Es en lo que me enfoco y lo que me importa”, concluye.

Con sus palabras, Michu deja claro que su mente está centrada en su hija pequeña y que sólo piensa en su felicidad. Se sobreentiende así que lo que más duele a la andaluza es que no hayan contado con María del Rocío para la comunión de José María, haciendo que se pierda lo que podría haber sido una jornada divertida en la que la pequeña podría haber disfrutado junto a su familia.