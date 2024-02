Grave error en el caso de Daniel Sancho: la policía pierde la prueba clave del crimen

Cuando parece que el caso de Daniel Sancho no podría sorprendernos más, cada vez la trama se vuelve más truculenta. Han sido muchos los claroscuros del crimen que terminó con el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia el pasado 2 de agosto. El autor confeso colaboró con la justicia para esclarecer el crimen, aunque se resiste a declararse culpable de la premeditación del mismo. La defensa del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo ha denunciado públicamente en varias ocasiones las supuestas irregularidades en el proceso. De hecho, hablan de errores muy graves, pero parece que no exageraban. Y es que se acaba de confirmar que una de las piezas clave del caso y que sería protagonista en el inminente juicio ha desaparecido. No hay ni rastro de esa prueba, que se ha perdido en la cadena de custodia.

Marcos García Montes, uno de los abogados de Daniel Sancho, el español encarcelado en Tailandia acusado de asesinar y descuartizar a principios de agosto a un hombre colombiano en ese país asiático, junto con el letrado y portavoz del actor Rodolfo Sancho, padre del procesado, explican en rueda de prensa el transcurso del procedimiento penal que se sigue en Tailandia.

Los abogados de Daniel Sancho se quejaron en la rueda de prensa que ofrecieron el mes pasado de algunas tretas empleadas por la policía tailandesa. En concreto aseguraban que el chef había realizado una confesión bajo la promesa de que sería extraditado a España si se reconocía culpable del crimen. Además señalaban que las palabras transcritas por los agentes que interrogaron al joven durante los primeros días y en la misma escena del crimen no son literales, señalando presuntos fallos en la traducción. Pero ahora parece que el error es aún mayor por parte de las autoridades tailandesa, pues han perdido el arma del crimen.

El sumario del caso se ha desvelado y con ello se ha podido tener acceso a la primera confesión del autor confeso del asesinato del cirujano colombiano. Ahí narraba con todo lujo de detalles cómo cometió el crimen y cómo trató de deshacerse del cuerpo, desmembrándolo con un cuchillo que, al parecer, no estaba lo suficientemente afilado, lo que terminó por frustrarle. Pero en este sumario también se ofrece un detalle importante y es que no hay ni rastro de ese cuchillo, que ha desaparecido de forma misteriosa. Y es que se asegura que estaba en la escena del crimen, de hecho, Daniel dice que lo dejó en el fregadero de la habitación. Pero ahora no aparece. ¿Qué ha pasado con él?

“Es un cuchillo Santoku que utiliza un chef para cortar la carne. Después del incidente lo metí en el fregadero”, asegura Daniel Sancho en su declaración. Este objeto clave no está entre los recabados en la escena del crimen y los que ahora serán expuestos ante el juez el día del juicio. Sin embargo, sí que hay otro cuchillo que no tiene rastros del ADN de Edwin Arrieta, por lo que carece de importancia, al no haber sido usado aparentemente para la consecución del crimen. “Pertenece a Bougain Villa. Lo usé para cortar las bolsas mientras arrojaba las partes del cuerpo al mar”, explica su utilidad aquella trágica noche.