Se filtra la última conversación de Daniel Sancho y Edwin Arrieta por WhatsApp

Mucho se ha hablado ya sobre Daniel Sancho desde que se conociese lo sucedido aquel fatídico 2 de agosto en Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo acababa con la vida de Edwin Arrieta, para después descuartizarlo y diseminar sus partes por toda la isla. No pudo cubrir sus huellas bien y fue detenido, iniciándose uno de los procesos legales más mediáticos de los últimos años. Esto ha hecho que cada detalle del caso y de las vidas de sus protagonistas hayan sido analizadas con lupa. No solo por parte de las autoridades tailandesas, también en los medios de comunicación. Parecía que ya se había contado todo, pero este jueves el programa ‘TardeAR’ se ha anotado un tanto, al desvelar la última conversación que mantuvieron a través de WhatsApp.

Fotografía del instagram del español Daniel Sancho Bronchalo Instagram Agencia EFE

Hasta la fecha no se habían publicado los mensajes que Daniel Sancho y Edwin Arrieta se intercambiaron. Ahora se pueden leer los que se enviaron por última vez, pertenecientes al día en que se encontraron en Tailandia, donde el chef llevaba ya un par de días. “Ya estoy aquí esperando porque supuestamente llegaban en 20 minutos”, le decía al cirujano colombiano. Al ver que iba a demorarse, Edwin le respondió que iba a darse una vuelta, lo que enfadó a Daniel: “Ah fenomenal, llegas y te vas a hacer un plan tú solo y yo aquí esperándote en el puerto”. Parece que eran comunes estos enfados, pues el médico le reprochó su actitud de “enojón”, restando hierro al asunto. Surtió efecto el chef le prometió que “nos tomamos algo aquí, Koh Pha Ngan te va a recibir abriéndose el cielo”. Una frase un tanto premonitoria.

Algo sucedió entre ellos esos días que terminó con el asesinato de Edwin Arrieta. Pero no terminaron aquí los mensajes por WhatsApp, pues Daniel Sancho continuó escribiendo al móvil de su compañero después de muerto. Trataba de asegurarse una cuartada, ofreciendo una imagen de preocupación por la desaparición de su amigo: “Estoy muy preocupado, hace horas que no te veo. Llevabas todas tus cosas, la plata, el móvil…”, se puede leer gracias al programa de Ana Rosa Quintana.

No era su último mensaje. Daniel Sancho continuó con su estrategia de desviar la atención del crimen y seguía escribiendo a Edwin Arrieta. Aún metido en el papel, le informaba al cirujano que iba “a tener que llamar a la policía”. También trataba de mantenerse positivo y creer que al llegar al hotel “estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa. Tengo miedo, había venido a buscarte a la playa que estuvimos antes, porque era el lugar que conocías”. Ya no hubo más mensajes, se presentó en comisaría y los policías sospecharon de su testimonio. Al presionar terminó confesando el crimen, aunque ahora su defensa mantiene que la transcripción de sus palabras no ha sido fidedigna y pone en duda esta prueba de cara al juicio.