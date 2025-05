Los guapos del tendido 10

En Las Ventas, mientras el toro embiste y el torero se juega el tipo, hay otro arte que se lidia sin espada ni muleta: el del estilo. Y si hay un tendido donde se torea con la mirada, se remata con el gesto y se cita con la americana al hombro, es el 10. Allí, domingo tras domingo, se da cita una cuadrilla muy particular: los buenorros del tendido, esa mezcla de abolengo, guapura y «savoir faire» que hace que a veces se mire más al tendido que al ruedo.

Abren plaza los hermanos Pajares Peña, Fernando, Juan y Carlos, una terna de toreros sociales con genética de azulejo fino y estética de gimnasio boutique. Hijos de Ana Peña, matriarca de Azulejos Peña (quien, por cierto, compartía palco ayer con la Infanta Elena), no solo heredan el negocio, también una estampa que no desentonaría en el paseíllo. Con su gimnasio Pomona –donde entrenan celebrities como Vic– han convertido el culto al cuerpo en arte, y su entrada al tendido 10 es siempre una salida por la puerta grande del postureo bien entendido. Juan Arena, de figura torera y discreción sevillana, no necesita desplantes. Casado con Mercedes Peralta, interiorista de élite, su forma de estar recuerda a esos toreros de antes, que no necesitaban dar vueltas al ruedo para dejar huella.

Toros en Las Ventas. Marco Perez. JESUS G. FERIA Fotógrafos

Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de las bodegas riojanas Marqués de Murrieta, se presenta con el porte de un rejoneador portugués: estiloso, sobrio y con un vino en la mano que tiene más arte que muchas verónicas modernas. Y atención, porque damos en exclusiva que vuelve al ruedo como soltero de oro. Brinda desde el tendido, sí, pero ahora también brinda por nuevas etapas. Que tiemble el palco de solteras con buen gusto.

Daniel Entrecanales y Juan Capelli son dos estilos distintos del mismo cartel: uno, empresario de fondo, mirada de lidiador tranquilo; el otro, cazador y gentleman rural, de los que podrían bajar al ruedo en Barbour y marcarse una faena campera. Ambos, fijos en ese tendido donde cada ojeada es un natural bien trazado.

Antonio Espinosa de los Monteros, arquitecto con premio y linaje. Casado con Clotilde Entrecanales, tiene planta de gran figura y maneras de torero retirado que da lecciones en la sombra. Y cierra cartel Enrique Solís, hijo del Marqués de la Motilla, mezcla perfecta de sevillano con «swing» madrileño. Estos son los guapos del tendido 10. Guapos, sí. Pero con casta, clase y colocación. Palmas desde el 7 y oreja y vuelta al ruedo desde el 10.