Guerra familiar: Mónica Pont demanda a su madre por las graves acusaciones sobre su madre

El pasado mes de febrero, la vuelta de la actriz Mónica Pont a España desde México se vio algo deslucida por las graves acusaciones que su hermana Eva vertió sobre ella en un programa de televisión. Aseguró que no se ocupaba de su anciana madre cómo es debido y que la había dejado sola en lo que respecta a sus cuidados.

"Estoy preocupada por mi madre, ahora está ingresada en el hospital porque está débil y se cae y yo estoy sola con mi hijo menor (...) Mónica bloqueó a mi madre porque no quería recibir mensajes nuestros y desde el jueves pasado no la ha llamado para saber cómo está ni ha contactado con el hospital para hablar con los médicos... Si se muere, ni se va a enterar", explicó Eva Pont en el programa de Antena 3 "Y ahora Sonsóles".

Unas declaraciones que su hermana no piensa pasar por alto, hasta el punto de que emprenderá acciones legales contra Eva. "Es un tema que siempre he dicho que los trapos sucios se lavan en casa o en los juzgados, y en mi caso como no ha podido ser en casa se lavará en los juzgados", advierte Mónica, que ya se ha reunido con sus abogados para valorar la demanda.

Mónica Pont da un paso al frente y demanda a su hermana Eva tras sus duras acusaciones Europa Press

Sobre la relación que mantiene con su madre, Mónica lamenta que ha sido la actitud de su hermana Eva la que la mantiene alejada, y se resigna a no poder ver a la mujer que le dio la vida hasta que la situación mejore: "Hasta que no resuelva esto desgraciadamente es imposible. Es muy triste pero de momento no es nada que esté en mis manos hasta que no se resuelva el asunto".

La complicada vuelta de Mónica Pont

Lo cierto es que el regreso de Mónica Pont a España ha sido de todo menos tranquilo, tal y como ella misma ha explicado: “No han parado de pasarme cosas desde que he llegado. He aterrizado, falleció una perrita mía, era como una hija. No lo llevo muy bien, es un duelo que tengo que pasar pero estará siempre conmigo... O sea, no he hecho una buena entrada a España”.

Tampoco gestiona demasiado bien la presión mediática por su relación con Javier Moro, un vínculo que ella se resiste a confirmar: “Yo no he confirmado nada nunca. Alguien ha sacado la noticia, pero yo nunca he confirmado nada, ¿eh? Nada. O sea, no sé”.

Además, compara a la prensa patria con la mexicana, lamentando lo mucho que, bajo su punto de vista, se incide aquí en los asuntos del querer: “Aquí hay una parte de la prensa que es acoso y derribo, no te dejan respirar, solo corazón, corazón, corazón, y no se resalta la profesionalidad”.