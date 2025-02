La nueva vida de Mónica Pont: de su madre gravemente enferma a su rico novio bodeguero

Con la gran Lina Morgan, con la que trabajó en la serie de televisión "Hostal Royal Manzanares", Mónica Pont (Barcelona, 1969) aprendió a llorar y, desde entonces, por un motivo u otro, ha hecho de su vida un serial con sus continuos relatos desgarradores. La actriz catalana ha vuelto de México, después de seis años "de exilio" obligado por la falta de oportunidades laborales. Recién aterrizada, ha protagonizado varios titulares. El más alarmante, el que ha ofrecido su hermana Eva en Antena 3 cargando contra ella por descuidar a su madre, "gravemente enferma": "Si se muere nuestra madre, ni se va a enterar". La familia asegura que se ha desentendido tanto emocional como económicamente.

Eva Pont contactó con el programa para denunciar públicamente el comportamiento de Mónica. "Nos dijo que no puede ayudar porque tiene que reorganizar su vida en Madrid y tiene que pensar en ella". Según contó, la actriz ha cortado toda comunicación con ella, bloqueando incluso a parte de familia en su móvil. "Estoy preocupada por mi madre, ahora está ingresada en el hospital porque está débil y se cae y yo estoy sola con mi hijo menor", continuó en el programa "Y ahora Sonsoles".

Mientras, Mónica ha anunciado que ha vuelto para quedare. "Me instalo de nuevo en Madrid, esta vez me quedo", anunció a la prensa hace una semana. Esto le permitirá reencontrarse con su hijo Javier, después de seis años de separación, y, según desveló a los reporteros que la esperaban, tiene previsto montar una productora con un socio.

El presidente de la bodega vallisoletana, Javier Moro, presenta la nueva creación de la bodega, Elalba de Emilio Moro Bodegas Emilio Moro Bodegas Emilio Moro

Sin embargo, el motivo que más podría haber pesado en su decisión de regresar podría haber sido su nuevo amor, el empresario Javier Moro, presidente de las conocidas bodegas Emilio Moro desde abril de 2022. Pertenece a la tercera generación de la familia Moro y lleva desde 1989 en la bodega. Es uno de los artífices de la expansión de la marca, presente en más de 70 países de todos los continentes. Con su nombramiento, se fijó como objetivo "continuar con la herencia de calidad que caracteriza a Emilio Moro, teniendo siempre presentes los desafíos actuales de inclusión social y sostenibilidad medioambiental".

Javier Moro con los componentes del grupo "Viva Suecia" Bodegas Emilio Moro Bodegas Emilio Moro

Fuentes cercanas a la pareja han confirmado a LOC este romance. El idilio comenzó en la Ciudad de México, durante la presentación de las nuevas añadas de la familia Malleouls en el museo Casa de la Bola. Aunque la compañía tiene su sede en Valladolid, el empresario, padre de dos hijas adolescentes de su matrimonio con Estrella Carrión, posee un piso en la calle Goya de Madrid que podría ser el nuevo nidito de amor para la pareja.

Mónica y su hijo visitaron la sede de bodegas Emilio Moro en Pesquera de Duero en enero y ella colgó una foto de grupo en su Instagram agradeciendo a Javier ser "el mejor guía".

Mónica se casó en 2002 con el empresario hostelero gerundense Javier Sagrera. El matrimonio acabó en 2007 con un divorcio que la actriz noveló en "No estás sola", un libro en el que describió los malos tratos sufridos. "Tuve la desgracia de vivir una triste historia con el peor de los desenlaces: perder la custodia de la persona que más quiero en este mundo, mi hijo. Esta travesía de penuria en la que se encuentran miles de hombres y mujeres me ha inspirado para escribir esta novela con situaciones y personajes inventados".

Su ex consiguió la custodia de su hijo Javier, hoy una joven promesa de la Fórmula 1. Acaba de ganar el campeonato europeo de F3 y ha fichado por un equipo alemán que pertenece a Mercedes-Benz. Reside en Londres, donde busca patrocinadores. "Cuando me contó lo que quería ser, se me congeló el corazón y me dije: Tienes dos opciones: sufrir el resto de tu vida o disfrutar y apoyarlo”. Apostó por lo segundo y hoy es su mayor fan.

Vivió también una relación con el empresario Dimas Soler Roig Juncadella, nieto de Mercedes Salisachs y miembro de la alta burguesía catalana. Desde hace cinco años no se le había conocido más compañía que la de su perrita Duna, que murió el martes pasado.