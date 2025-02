Hablamos con José Manuel Soto: "La bofetada que quieren darle a Juanma Moreno me la dan a mí"

José Manuel Soto rechaza rotundamente la acusación de haber recibido un trato de favor por parte de la Junta de Andalucía con subvenciones que superan los quinientos mil euros para su proyecto “Destino Rocío”. El cantante asegura a LA RAZÓN que “la bofetada que quieren darle al presidente Juanma Moreno me la dan a mí. Está claro que este es un tema político al cien por cien. Y yo estoy en medio…”.

La jueza que instruye la causa, Pilar Ordóñez, ha solicitado a la Junta que informe sobre el cumplimiento y desarrollo del contrato.

Soto muestra su enfado y afirma: “Nunca me he quedado con un euro de nadie. Todo lo he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo. Y no necesito tratos de favor de políticos para vivir u obtener un protagonismo social”.

Está convencido de que el único objetivo de ciertos sectores de la izquierda es “difamarme por un supuesto trato de favor con enriquecimiento ilícito mediante un negocio fraudulento. Y repito que nunca he recurrido a tratos de favor de políticos”. Ante la gravedad de la situación, su abogado le ha recomendado que mantenga una actitud “muy discreta hasta que se solucione todo”.

A quienes le acusan de ser un fascista, les responde de manera tajante con un desmentido total: “No soy un fascista, sino contrario al sanchismo, lo que me ha traído múltiples problemas en forma de vetos, cancelaciones e inspecciones. Estamos en un país libre y no me pienso callar”.

El proyecto “Destino Rocío” ha contado con el respaldo del presidente Moreno, quien lo considera una iniciativa muy interesante para Andalucía. Se trata de una fundación del mismo nombre, cuyo alma máter es el propio Soto, y que tiene como objetivo “trazar, supervisar, promover y fomentar distintas rutas desde diversos puntos de Andalucía hasta la aldea de El Rocío. Más allá de la tradicional romería, tenemos el propósito de abrir las puertas de este destino tan icónico a un público más amplio”.

José Manuel Soto Starlite Catalana Occidente cortesía

Las rutas son variadas. Una de ellas parte desde la sierra de Aracena y El Andévalo y se denomina “Sendero del Fandango”. La segunda, “Sendero de Garrucha”, comienza en el almeriense Cabo de Gata, y la tercera, “Sendero del Campo de Gibraltar”, tiene su punto de inicio en Tarifa.

Una fuente de la fundación explica que “los objetivos son potenciar el desarrollo del territorio andaluz, generar experiencias y contenidos altamente compatibles con las redes sociales, prolongar todo lo posible la temporada alta de turismo en Andalucía y ofrecer una experiencia cultural, lúdica, saludable y sostenible”.

Volviendo a Soto, deja claro que “ni Hacienda, ni el Protectorado de Fundaciones, ni la Junta de Andalucía ni la Agencia Antifraude han detectado irregularidad alguna en la Fundación Destino Rocío”.