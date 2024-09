Susi Caramelo: "Cuando me miro al espejo, me gusto mucho"

Ahora es una superstar de la comedia. Antes, se había ganado el pan como teleoperadora, camarera o azafata. Por eso, cuando a Susi Caramelo (Barcelona, 1980) se le pregunta cómo se pasa de vivir en un piso de 20 metros a veranear a cuerpo de rey con Victoria de Marichalar, queda claro que ni la sangre azul ni las Maldivas merman su sencillez. «Lo he vivido con mucha naturalidad, porque a mí estas cosas nunca me han impactado, siempre he sido feliz con poco, cuando vienen épocas mejores las disfruto, pero vengo de muy bajo y he sido feliz con o sin eso. Me lo hubiera pasado genial con esas mismas personas en cualquier otro lugar». La humorista y presentadora arranca septiembre como uno de los grandes fichajes de «El Hormiguero». Y además de verla estos días en «López y Leal, contra el canal» o «Pasapalabra», Antena 3 se ha propuesto arrancar 2025 curando su miedo a las alturas en «El Desafío».

Me cuentan que tenía otras ofertas. ¿Por qué ha preferido divertirnos (y cotizar) en «El Hormiguero»?

He estado grabando «El Desafío» y tenía ganas de participar en «El Hormiguero» por el buen trato de la productora. Me he sentido muy a gusto.

En su sección del «Diario de Putácora» ha hecho frente a las críticas de algunos televidentes tras su estreno. Lo importante, ¿qué le ha dicho su madre?

Mi madre casi no ve ni la tele, pero siempre está contenta con lo que hago, sabe que lo hago con el corazón y no suelo tomar malas decisiones. Son muchos años en la comedia y siempre está muy orgullosa de mí.

Usted que vive del humor. ¿De qué nunca hace chistes y con qué se le da mejor hacer reír?

Nunca me ha gustado reírme de las cosas que uno no elige, como una discapacidad. Sobre lo que se me da mejor, la gente dice que mi faceta televisiva, pero yo destaco en el directo.

En la semana con más competencia, el programa de Pablo Motos ha conseguido sus mejores datos. Ahora que está dentro, ¿cómo explica este liderazgo de años y qué ha aprendido desde que está en este equipo?

Son una máquina muy bien engrasada. Son ya 19 temporadas y está todo muy bien encajado. Una cosa que valoro mucho es que tienen muy buena sintonía, son más una familia que un equipo de trabajo. Cuando diriges bien a la gente y están a gusto, se ve a todo el mundo feliz.

Su amistad con Victoria de Marichalar se cimentó en «El Desafío». ¿Algún adelanto de las perrerías que les han hecho pasar?

Más que perrerías, son retos. Hay cosas que nunca habríamos imaginado hacer y que al final hemos hecho. Como mi pánico a las alturas. Ahora creo que me podrían colgar a 50 metros.

La última vez que en la tele pidió estar buena, la vistieron de Pepa Pig. ¿Se ha cansado de ser pibonéxica?

(Risas) Es que pibonéxica se nace, eso no se va nunca. Yo sigo teniendo la autoestima muy alta. Una de las cosas que más rabia me da es que voy a las tiendas a comprar y creo que todo me queda bien. Cuando me miro en el espejo me gusto mucho.

Quiere escribir un show para ser su propia jefa. ¿Qué nos puede adelantar de ese negociado?

Aún estamos dándole forma. Me gustaría que fuera el próximo año y hacer una gira por toda España. Lo importante es que está escrito.

Además de tenerla como camarógrafa en su escapada a las islas Maldivas ¿qué más tareas comparte con Genoveva Casanova, otra de sus compañeras en el programa «El Desafío»?

Me grababan muchos, Genoveva era una más. Es cierto que graba muy bien, tiene mucho mano para la fotografía. Y es un cielo de persona. Hablo mucho con ella. Es super normal y supergenerosa, se preocupa mucho por todos. Es una gran amiga.

Durante sus años de reportera asfáltica ha entrevistado y conocido a lo más granado. Si Pablo la echa a las calles, ¿con qué celebrity le gustaría desplegar su sentido del humor y qué le preguntaría?

Me encantaría entrevistar a Pepa Flores. Me tendría que pensar muy bien qué preguntar, porque sería para mí muy importante.

Cuando se pone seria, cuenta que tuvo una depresión heavy. ¿De qué forma logró superarla?

Mi recuperación se la debo a mi psicóloga y a la medicación. La paroxetina me salvó la vida. Estuve en un agujero muy profundo con veintiocho años, de despertarme sin ganas de nada. Fue mi primer año en Madrid. Mi problema era la ansiedad, hay técnicas que funcionan y que me siguen sirviendo.

Con respecto al dinero, ¿es cigarra u hormiguita?

Yo soy muy hormiguita. No soy despilfarradora.