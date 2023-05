¿Han roto Paula Badosa y Juan Betancourt?

Parece ser que Paula Badosa y Juan Betancourt podrían haber puesto punto y final a su relación. Desde que comenzaron su noviazgo, el pasado mes de agosto de 2021, la pareja se han mostrado inseparable hasta el día de hoy. El modelo, que siempre ha sido un fiel seguidor de la tenista y la ha acompañado en todos sus partidos, no ha asistido ningún día a apoyar a la deportista en el Mutua Open de Madrid, algo que ha llamado mucho la atención a todos sus fans. Badosa, que ha sido eliminada en octavos, ha vivido unos días complicados por las derrotas, tanto en individual como en dobles, y Betancourt no ha estado al lado de su pareja dándole ánimos, algo que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible ruptura entre ambos.

"Obviamente estoy fastidiada, pero estoy aprendiendo a gestionarlo. Soy una persona muy autodestructiva y me vengo, bueno me venía abajo rápidamente. Poco a poco, intento ver las cosas con más perspectiva, porque en el tenis pierdes cada semana y si no, esto sería un sinvivir", declaraba la tenista en la rueda de prensa del Mutua Open tras quedar eliminada. ."Me voy bien. Esto es un proceso, y desde hace un mes voy sintiéndome mejor; después del bache que he tenido, esto es valioso; me voy con buenos partidos, la victoria contra Coco Gauff… Ya no puedo mirar atrás, así que ahora solo puedo pensar en Roma y París", terminó diciendo, abatida y triste.

Story de Paula Badosa Instagram

Juan Betancourt, en una entrevista reciente a LA RAZÓN, desveló que había sacrificado algunos proyectos profesionales por seguir a Paula Badosa en su carrera en el mundo del tenis. "En realidad yo compagino a menudo mi trabajo con los viajes. Es cierto que he tenido que renunciar a algunas cosas porque en ocasiones ella me necesitaba sí o sí, pero ayudarla a ella es lo que realmente me apasiona, porque es mi pareja y porque quiero que cumpla sus sueños", admitió el modelo a este medio en exclusiva el pasado mes de febrero. Pero parece ser que la situación entre ambos ha cambiado y, en esta última ocasión, el cubano ha decidido no dejar de hacer sus cosas, como ir al gimnasio o ver un partido de fútbol con sus amigos, mientras su pareja se disputaba el Mutua Open.

Quien sí ha apoyado estos días a Paula Badosa en la pista ha sido David Bronca, expareja de la tenista. El presentador de 'La Resistencia', amante de este deporte, no quiso perderse el partido de la joven y acudió con su actual novia, Silvia Alonso, a animar a Badosa desde la grada. Después, la deportista asistió (sin Juan Betancourt) al programa que presenta el de Jaén y protagonizó un divertido encuentro con Broncano, que la animó a ser la invitada del día. Ambos derrochan mucha complicidad y buena sintonía a pesar de haber tenido una relación en el pasado e incluso Badosa compartió una fotografía en la que aparecían el televisivo y Silvia Alonso detrás de ella en el Mutua Open junto a la frase: "Los mejores fans".