David Broncano se reencuentra con su ex, la tenista Paula Badosa en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ volvió a sorprender el pasado miércoles 3 de mayo a sus espectadores. El programa de David Broncano contaba con la presencia de Ana Furia, campeona de breakdance de España, no sin antes dar una sorpresa. Paula Badosa, tenista y ex pareja del jienense, se encontraba entre el público allí presente.

“Es que hay una deportista hoy aquí de primer nivel”, empezaba diciendo el presentador de MovistarPlus + mientras señalaba al palco del teatro. “¿Se la ve?”, continuaba. Fue en ese momento cuando la cámara enfocó a la joven a la vez que Broncano la presentaba: “Está Paula Badosa aquí en el programa”, decía provocando los aplausos de los presentes.

Tras presentarla, el conductor del programa no dudó en aprovechar la situación para hacer una petición a la que fue su chica. “Es que es una situación de emergencia, Paula. ¿Tú podrías en un momento dado, si no viene el invitado, bajar tú?”, le preguntaba a la deportista. “Yo he venido de público hoy. Cuando yo juego un partido, tú no entras en la pista”, respondía la tenista poniendo nervioso al presentador además de sacarle una risa nerviosa. A pesar de la respuesta, Badosa aceptó ser la suplente si Ana Furia no se presentaba. “A ver, yo estoy aquí por si acaso”, afirmaba.

Tras estas palabras el cómico no dudó en ofrecerle una entrevista pero en calidad de invitada. “A la vuelta del próximo torneo. Antes o después de Roland Garros, pero una entrevista contigo me la tengo que preparar...”. le pedía a la joven. “Espero un mínimo, con estadísticas, las rivales...”, le advertía Paula. “Te voy a hacer unas preguntas que flipas...”, concluía Broncano entre risas a la vez que se despedía de ella.

Paula Badosa y Juan Betancourt posan juntos en el photocall de el Mago Pop en Madrid Chema Clares GTRES

La relación sentimental entre la tenista y el presentador finalizó en octubre de 2020, tal y como confesó el jienense en una entrevista con Jorge Ponce a finales de 2020. “En octubre lo acababa de dejar con mi novia”, dijo en aquel entonces. La presencia de la deportista ha sido algo inesperado coincidiendo con los rumores de crisis entre ella y su actual pareja, el actor Juan Betancourt.