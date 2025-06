La hija de Paz Padilla defiende su raspa de pescado de los ataques del gremio de comerciantes de Cádiz

Cádiz está en pie de guerra contra Paz Padilla, al considerar que se ha apropiado indebidamente de un elemento cultural para hacer negocio y hacerse de oro. Todo por la tienda de ropa que montó la polifacética protagonista y su hija, Anna Ferrer, en Zahara de los Atunes, que lleva por nombre ‘No Ni Na’. Y no precisamente por esta expresión típica de la tierra gaditana, sino por otro de sus emblemas característicos: la raspa de pescado que puede encontrarse en infinidad de objetos en casi todos los establecimientos de la zona.

Al menos hasta ahora, pues las cosas van a cambiar. O eso es lo que pretende Paz Padilla, tras haber registrado la marca de su tienda y la raspa de pescado como propia, lo que prohíbe que el resto de comerciantes, artesanos y demás locales lo utilicen como hasta ahora. Un movimiento legal que responde a una estrategia comercial que ha sentado muy mal en Zahara de los Atunes y toda Cádiz, pues la raspa de pescado lleva utilizándose desde hacía décadas por todos de manera libre como un símbolo cultural de la zona. Ahora lo tendrían prohibido, bajo amenaza de emprender acciones legales.

Ana Ferrer toma posición en la guerra contra Cádiz

Ya han comenzado a llegar los primeros burofaxes y son varios los comerciantes que han denunciado en ‘TardeAR’ que la propia Paz Padilla se ha personado en sus locales: “Paz vino aquí a nuestra tienda y estuvo grabando desde la puerta la tienda y diciendo que quitásemos todos los artículos que tienen la raspa, porque si no lo quitábamos nos veríamos las caras en los tribunales. Nos mandó un burofax y dice que nos estamos aprovechando de su marca. Yo me he sentido amenazada”. No sería la única, pues como ella muchos otros han presentado el mismo testimonio al programa de Telecinco.

Imagen de la marca de Paz Padilla con su polémica raspa de pescado No Ni Na

También dieron voz a la propia Paz Padilla, que decía que la marca la registró hacía cinco años y niega que ella haya mandado burofaxes, sino que han sido los responsables de la Ley de marca. Eso sí, sus vecinos comerciantes subrayan que era ella quien se personaba en su establecimiento, tomaba fotos y amenazaba con acciones legales si no dejaban de usar un símbolo cultural que durante décadas ha pertenecido a todos. Sobre todo esto se ha pronunciado ya Anna Ferrer Padilla, su hija y socia en este negocio. Comienza diciendo que no desea que el escándalo se haga más grande y por ello detalla cómo registraron su marca de ropa y complemento No Ni Na.

Lo que la hija de Paz Padilla deja claro con respecto al símbolo de la polémica es que han registrado “solo nuestra raspa, no todas las raspas del mundo”. Y lo hacen para protegerse de que se use en ropa y complementos, pues sí podría emplearse para otros fines como restaurantes o demás negocios dispares. Lo hacen para “proteger tu imagen, porque pueden hacer con ella algo negativo o para lucrarse de tu propia marca”. Dice que fue la Oficina de Registros de Marcas y Patentes la que ha iniciados trámites contra comerciantes de la zona. Y más allá, pues deja claro también que están creciendo mucho, que se expanden más allá de Zahara de los Atunes y que su única intención es proteger su marca, no tanto perjudicar a sus vecinos comerciantes.

Paz Padilla y Anna Ferrer con la polémica raspa de pescado Gtres

El descontento del pueblo de Paz Padilla

Los vecinos están muy enfadados con Paz Padilla. Así, desde ‘TardeAR’ se acumulan testimonios denunciando su maniobra comercial, que tan solo la enriquecería a ella, mientras perjudica económicamente a todos los demás. “La raspa no es tuya, llevo vendiéndola desde hace 35 años, antes de que exista Paz Padilla y su tienda”, dice uno. Otro destaca que la raspa es “algo emblemático de aquí de Cádiz” o que “es un bien común de Zahara y no tiene por qué atribuírselo ella”, mientras le pide que “reflexione un poco, porque a veces nos empoderamos y nos olvidamos de dónde venimos”. Por la misma vía va otro vecino, que señala que “está echando tierra al pueblo de Zahara de los Atunes” y que debería mirar más “por su pueblo”. Y es que le recuerdan que ella formaba parte del pueblo, hasta que quiso declararle la guerra.