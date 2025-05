El nuevo proyecto de Paz Padilla y Anna Ferrer: las gafas de sol inspiradas en Cádiz que van a triunfar este verano

Paz Padilla, y su hija Anna, no paran de crear nuevos proyectos, y en todos ellos poniendo toda su alma, su buena vibra y alegría. La presentadora y su hija reabrieron esta Semana Santa las puertas de 'El Trompeta', el mítico establecimiento que regentaba su hermano en Zahara de los Atunes y que se convirtió en escenario del mejor de los homenajes sonando de fondo 'My Way', y ahora han sacado su primera colección de gafas. Sí, has leído bien, gafas de sol y graduadas con su marca Noniná de la mano de Mó, la marca de gafas de Multiópticas, que triunfa entre los influencers.

En Mó x Noniná, la esencia gaditana se convierte en protagonista. Esta nueva capsula propone un viaje entre generaciones, fusionando el estilo contemporáneo con una fuerte carga emocional. Se trata de una línea exclusiva de gafas de sol y graduado, que reinterpreta siluetas comerciales con un toque de frescura y diversión a través de colores vibrantes como el fucsia, azul y naranja, característicos de la esencia gaditana y del ADN de Noniná.

Las gafas de sol de Mó x Noniná que van a triunfar este verano

Una colección de lo más especial, como explica Anna Padilla en su cuenta de Instagram: "Que alguien me pellizque. Por fin sale a la luz la colección de gafas que he diseñado de Mó y Noniná. Nos reunimos en septiembre para empezar con el diseño de las gafas y los complementos. Yo tenía claro que quería que tuvieran toda la esencia de Noniná mucho color, que transmita alegría y buen rollo y que sean el complemento a todos vuestros looks. Y ni os cuento de la funda o el cuelga gafas...Literalmente una fantasía que ojalá os encante tanto como a nosotras. Significa mucho para mi que una marca tan grande y que admiro tanto haya confiando en nosotras para esta colaboración… me hace sentir muy orgullosa de mi y de todo nuestro trabajo. Las podéis encontrar en todas las tiendas físicas de Mó , en su web y en nuestras tiendas online y física también".

¿Nuestras favoritas? Aunque es difícil quedarse con unas solas, nosotras nos quedamos con el modelo Capri en azul y blanco junto con el cordón de cadena dorada con raspas colgantes que representa Cádiz y la firma Noniná.