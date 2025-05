Anna Ferrer declara la guerra a los obreros tras “una chapuza” sin precedentes

Anna Ferrer siempre se ha sentido atraída por la fama que arrastraba su madre, pero ha sabido atesorar su propia horda de fans. A través de las redes sociales ha rentabilizado su buena conexión con el público, siendo una de las influencer más populares de nuestras fronteras. Pero la hija de Paz Padilla no se libra de los comentarios incómodos de algunos usuarios con poca educación y muy mala baba. Esos que aprovechan el anonimato para hacer daño a diestro y siniestro para después jactarse de las consecuencias de sus viles actos.

Pero esta vez no son virtuales sus enemigos, sino muy reales. La influencer ha estallado en su cuenta personal de Instagram para denunciar que ha sido víctima de gente poco profesional. A esos a los que había encargado una obra en su casa y que ha terminado por ser “una chapuza”, como así denuncia ante sus seguidores con un cabreo monumental. No solo no tiene intención alguna de recomendar la empresa de reformas que ha contratado, sino que echa pestes sobre ellos con la intención de alertar sobre sus supuestas malas artes.

El mosqueo infinito de Anna Ferrer con los obreros

La hija de la humorista amasa fortuna gracias a su faceta como influencer y también a sus negocios más allá de lo virtual. Ha sabido gestionar tan bien su patrimonio, que ya cuenta incluso con su primera casa en propiedad. Esa en la que ha depositado todas sus ilusiones y donde quiere vivir una vida de ensueño. Sin embargo, antes quería reformarla y esta decisión ha tornado la ilusión inicial en una pesadilla. Y todo por culpa de la empresa de reformas que contrató y que no ha hecho el trabajo según sus estándares de perfección.

“Voy a contaros toda la chapuza que me hicieron en la reforma sin enfadarme”, decía Anna Ferrer más para convencerse a sí misma que a sus fans. “Primero, que tardaron mucho más de lo esperado y el día que vine a hacer la mudanza, que ellos lo sabían con tres meses de antelación que, además, tuve que avisar a mi piso de alquiler que lo dejaba. Llegué aquí y aún estaban poniendo los rodapiés, me faltaba un baño entero, no tenía lavabo. Estaba todo a medio hacer”, enumera las tareas que no habían cumplido en el plazo acordado. La tardanza no iba a ser lo peor, pues el resultado parece que tampoco es de su agrado.

“Cuando digo una chapuza me refiero a los acabados en general. Por ejemplo, una puerta corredera no cerraba y la puerta de mi habitación se abría sola. ¿Esto qué es? Se dejaron sin poner la cornisa de la ventana, los embellecedores. Una pared del salón no está recta. Mirad el váter, se ve el pladur. El enchufe de mi mesita no iba. Los interruptores, ninguno enciende el correcto”, enumera los desperfectos que ha ido descubriendo en las labores de sus obreros.

Al parecer, la empresa de reformas que había contratado no solo se ha retrasado en el final de la obra. De hecho, no la habría terminado en su totalidad y la mitad de lo que le han pedido no ha sabido llevarlo a término y el resultado ha sido desastroso, como muestra Anna Ferrer en sus stories de Instagram. También han decidido plantarla y dar por finalizada la obra, aunque esté todo patas arriba. Es por eso que la hija de Paz Padilla ha decidido tomar las riendas de la obra y rematar lo que pueda sin ellos: “Llevo como dos meses detrás de ellos hasta que decidieron que estaba todo ya terminado y se acabó”.