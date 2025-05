El hijo de Nuria Roca y Juan del Val sigue sus pasos y acaba en televisión: el famoso programa en el que trabaja

Juan del Val y Nuria Roca son dos de los rostros más conocidos de la televisión. La pequeña pantalla unió sus vidas y llevan ligados profesionalmente a ella desde hace años. Ella presenta su propio espacio en La Sexta, donde su marido colabora, además de participar conjuntamente en las mesas de tertulia de “El Hormiguero”.

Las cámaras, luces y escaletas forman parte de su día a día y parece que a su hijo mayor, de nombre Juan, también le ha picado el gusanillo de la mal llamada “caja tonta”. A sus 22 años, parece que tiene claro que quiere seguir los pasos de sus padres y labrarse un futuro en el mundo de la televisión, aunque, de momento, detrás de las cámaras.

El trabajo de Juan del Val Roca en televisión

Lleva días compartiendo pistas en sus redes sociales. La primera, la publicación de una imagen en la que aparece con una camiseta de “Supervivientes”, una señal de que guarda cierta relación con el famoso programa de Telecinco o de que, simplemente, alguien se la ha regalado para hacer deporte o usar como pijama.

Sin embargo, la última fotografía que ha publicado en la sección de Historias de su cuenta de Instagram no deja lugar a dudas. Juan del Val Roca aparece en Cayo Paloma luciendo el uniforme del equipo de “Supervivientes”, ojeando unos papales que sujeta con la mano. Una forma de confirmar que se ha unido a los compañeros del reality show y de que ha dirigido sus derroteros profesionales hacia la televisión, como sus padres.

Lo cierto es que apuntaba maneras. En los últimos meses, Juan del Val se ha prodigado por varios eventos, e incluso ha posado en el photocall en alguno de ellos, como en una de las fiestas de la revista “¡Hola!”, a la que acudió acompañado de Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón.

Precisamente, sus primeros pasos en televisión fueron junto a ella. Juan del Val Roca ha participado en varias entregas de “Generación T”, un programa taurino que se emite en One Toro TV y por el que han pasado figuras tan variopintas como Bertín Osborne o Roca Rey.

Tras graduarse en Marketing y Publicidad, el primogénito de Juan del Val y Nuria Roca se encontró con varias posibilidades frente a sus ojos y, de momento, prefiere explorarlas todas antes de decantarse por una. “De pequeño siempre me ha gustado la publicidad y la creatividad. No sé si delante o detrás de cámaras. No se si acabaré ahí, pero ojalá”, comentó en la fiesta de “¡Hola!” que también supuso su salto al foco mediático.