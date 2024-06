Ibiza: la burbuja, con más famosos por kilómetro cuadrado, que nunca explota

Michael Jordan aterrizó en la isla este 23 de junio en su jet privado, se tumbó al sol en su propio yate y la misma tarde le dio por divertirse en los autos de choque. La leyenda del baloncesto podría ser devoto de la mediterránea verbena de San Juan pero nos inclinamos a creer que simplemente es incapaz de resistirse al eco internacional de la «marca Ibiza». Miles de visitantes que llegan a ella siguiendo envidiables sonrisas en Instagram, el hechizo de sus calas, el pasado hippie y la fiesta que nunca termina. Muchos ni sabrán situarla correctamente en el mapa mientras compran el billete de avión, menos aún que en 2024 celebra su 25º aniversario de la declaración Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo, todos ellos necesitan vivir unos días en el lugar que durante tres meses reúne a los mejores DJ del mundo, concentra los más ostentosos yates de Europa y ofrece una oferta gastronómica propia de las grandes capitales.

Taylor Swift inauguraba la temporada de verano a finales de mayo para descansar poco más de un día en el resort Six Senses, entre Portinatx y Cala Xarraca, y Mark Zuckerberg, fondeaba un yate de 280 millones de euros en aguas ibicencas hace una semana. Del lado español, han madrugado este verano, entre otros, el entrenador Xavi Hernández, la periodista Susanna Griso, el campeón Ilia Tupuria y la cantante Aitana.

Ushuaia Ibiza Beach Hotel larazon

El veterano residente Fonsi Nieto ofrece estas recomendaciones: «Para bañarse, Cala Bassa y S’Estanyol y en cuanto a restaurantes… Uf, creo que en Ibiza es de los mejores sitios del mundo para comer. Se come mejor que en Madrid. Y para divertirse, Pachá, Amnesia y Ushuaïa». En este hotel templo de la música electrónica –propiedad de Palladium Hotel Group, emporio de la familia Matutes– pincharán esta temporada David Guetta, Armin van Buuren, Calvin Harris y Martin Garrix. «Desde la apertura de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel pasé de ser Abel Matutes a ‘‘el padre de Abel Matutes Jr’’», presumía orgulloso en una entrevista reciente el veterano exministro y poderoso hombre de negocios local. «Ibiza lo tiene todo y, además, lo que la hace única es su gente: desde los fenicios ha mantenido una actitud abierta al mundo. Estoy muy orgulloso de mi tierra y de su gente». Los Matutes suman el mérito de mantener su Hï Ibiza por tercer año consecutivo como Club Nº 1 del Mundo según el ranking de la revista especializada DJ Mag.

Famosos por metros cuadrado

Como Fonsi Nieto, tienen o han tenido casa en la isla, Eugenia Martínez de Irujo, los exfutbolistas Guti, David Villa, Pepe Reina, Carles Puyol, Gerard Piqué, Zidane y Fernando Hierro. Cayetana Guillén Cuervo, que podría ser embajadora de la isla, da estas recomendaciones entre sus restaurantes preferidos: «La Escollera, junto a Ses Salines; Can Salinas, donde hacen unas paellas y fideuas extraordinarias y el chiringuito Es Xarco, en Cala Jondal». Fan de Cala Jondal es Angie Cárdenas, subdirectora del programa Aruser@s (la Sexta). «Suelo alojarme en Hard Rock. Para comer recomiendo Jondal, de Rafa Zafra, y para tomar un baño, Cala Xarraca, en el norte. Siempre me ha gustado Sa Calma para disfrutar de un cóctel al atardecer y acabo de descubrir Monkey. Si quieres cenar tranquila contemplando Dalt Vila desde un punto más elevado, sin duda, Casa Maca».

Fonsi Nieto y Maider Barthe en Ibiza Gtres

Lo último en Ibiza lleva mano holandesa: Madunia, un restaurante para cenar en las colinas de Cap Negret. Se inauguró este mismo mes de junio y Mark Van der Loo es ya cliente incondicional. El muy cercano hotel boutique Hostal La Torre viene disputándose desde hace tiempo al mítico Café del Mar el título de mejor lugar para ver el atardecer: el ritual consiste en un cóctel que se sirve cuando el sol comienza a tocar el horizonte y la música chill out potencia los sentidos.

Aitana en Ibiza GTRES

El empresario navarro Javier Anadón celebra el 40º aniversario de Mambo Group: desembarcó en la isla, abrió Café Mambo junto al mítico Café del Mar y hoy regenta 20 negocios de hostelería: «Yo conocí el glamour de la Marbella del año 74 y quiero que Ibiza no pierda el que tiene: bohemia, algo hippie y adonde acude gente importante». En Sant Josep regenta el Hotel boutique Las Mimosas y en Sant Antonio, Villa Mercedes, mansión con jardín construida en 1901 y hoy restaurante de noche donde terminar la velada con un cóctel, y su más reciente incorporación, Sa Capella, una ermita del siglo XVII convertida en restaurante gastronómico: «Allí he estrechado lazos con Miguel Indurain y Alberto Contador, navarros como yo». El chiringuito Cala Gracioneta es escogido por vips que no quieren llamar la atención –Sienna Miller, Kate Moss, Iker Casillas, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro y Ronaldo Nazario– mientras disfrutan de pescado recién capturado y verduras del nutrido huerto de Casa Maca. En este hotel rural han agradecido la paz de sus campos de lavanda Matt Damon, Chris Hemsworth y Street Jordan, el bróker que inspiró a Scorsese para la película «El lobo de Wall Street». «En realidad, cuando están cómodos y a gusto, esas estrellas se comportan como cualquiera. Yo mismo le tomé el pelo a Sienna Miller después de los cafés y nos partimos de risa», recuerda Anadón. También en el área de Sant Antoni encontramos el hotel boutique Pikes: dirigido por Andy McKay –creador de la mítica fiesta Manumission–, ha alojado a George Michael, Freddie Mercury, Grace Jones, Julio Iglesias, Fatboy Slim, Irvine Welsh, Boy George y a la banda Bon Jovi.

Victoria Federica en Ibiza. @vicmabor

Richard Gere eligió Ibiza para abstraerse del ruido viajando de incógnito con su esposa hace dos veranos y así como Ernesto de Hannover la visita para cualquier cosa menos practicar yoga, los hay que la escogen para recuperarse. Fue el caso de Paul McCartney en verano de 2014. Entre los internacionales fieles de la Isla Blanca, Leonardo DiCaprio. Siempre discreto, el verano pasado se bañó en esa misma Cala Jondal con Mick Jagger. A DiCaprio se la ha visto muchas noches disfrutar de Lío, un restaurante cabaret que ofrece un espectáculo inmersivo y cuya marca ha abierto delegaciones en Mallorca, Londres y Mykonos. Allí los famosos se diluyen entre el resto de asistentes hasta el punto de que Madonna pudo zamparse un txangurro compartiendo mesa con Domenico Dolce y Stefano Gabbana. O se vienen tan arriba como Anne Hathaway, que subió a cantar el tema principal de «Les Misérables», e Idris Elba, que pinchó una noche y acabó siendo DJ residente durante 15 sesiones.