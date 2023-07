Fonsi Nieto desata su pasión en Ibiza, mientras su hijo se recupera en el hospital

Lucas, el hijo de Alba Carrillo y Fonsi Nieto, continúa ingresado en el hospital bajo los inestimables cuidados de su madre y manos profesionales. Por el momento, no han trascendido los motivos por los cuales el pequeño ha tenido que permanecer en un centro médico durante varios días, como así anunció la propia modelo y colaboradora de televisión en sus redes sociales este lunes. Todo hace indicar que no hay motivos de preocupación y que todo está siguiendo el ritmo marcado. Tanto es así, que el expiloto no ha tenido que interrumpir sus vacaciones en Ibiza junto a su novia, la periodista Maider Barthe, regalándonos unas imágenes cargadas de pasión en alta mar.

Fonsi Nieto y Maider Barthe en Ibiza Gtres

Fonsi Nieto ha cumplido con la tradición que él mismo se ha marcado, volviendo a emplazar su disfrute estival en aguas pitiusas. Las vacaciones del también Dj siempre tienen a Ibiza como telón de fondo, aunque la compañía suele variar entre familia, amigos y la novia que ese año ocupe su corazón. En esta ocasión la afortunada es la periodista especializada en motociclismo que le robó el corazón a finales del pasado año.

A juzgar por las imágenes que acompañan a estas líneas, su relación está en el momento más dulce y es que las muestras de cariño, arrumacos y arrebatos de pasión se suceden constantemente. Y todo ha quedado inmortalizado por el objetivo de un paparazzi.

Fonsi Nieto y Maider Barthe en Ibiza Gtres

Como no podría ser de otra forma, pues también forma parte de la tradición, Fonsi Nieto ha querido disfrutar de los placeres que le ofrece su isla favorita a bordo de un barco. Una jornada en alta mar que ha dado mucho de sí, no solo por la fiesta que se ha montado junto a un nutrido grupo de amigos, sino también por cómo ha logrado aumentar más aún la temperatura con sus gestos de amor hacia su novia, entre refrescantes chapuzones en aguas pitiusas.

Fonsi Nieto y Maider Barthe en Ibiza Gtres

La pareja se muestra en actitud distendida y cariñosa, sin importarles que una vez más los fotógrafos apostados en la playa son testigos de lo que sucede en la embarcación. Así, nos han hecho testigos de sus arrumacos, sus gestos de complicidad, miradas cargadas de mensajes que tan solo ellos logran descifrar y, sobre todo, muchos besos.

Fonsi Nieto y Maider Barthe en Ibiza Gtres