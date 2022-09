Iker Casillas sigue a lo loco: fiestón en un barco con chicas y bebiendo a morro

Desde que anunciara su separación de Sara Carbonero, el exportero internacional Iker Casillas no deja de sorprendernos. No sabemos si será la famosa crisis de los 40, su separación, los múltiples romances que se le atribuyen o el hecho de haber superado con éxito sus problemas cardíacos pero lo cierto es que el ex guardameta del Real Madrid está desmelenado.

Lo mismo lo vemos en Instagram presumiendo de abdominales que haciendo uno de sus incalificables bailes en TikTok donde se ha convertido en toda una estrella. Y todo ello, sin contar los innumerables romances que se le han atribuido en los últimos meses. Alejandra Onieva, María José Camacho, viuda del también futbolista Francesc Arnau, Melyssa Pinto y hasta la mismísima Shakira, con la que los medios han especulado en los últimos días que podría haber tenido un acercamiento.

Lo cierto que es que el que está considerado uno de los mejores porteros de la historia vive una etapa de lo más alocada y prueba de ello es el último vídeo colgado por una usuaria en TikTok donde se le ve disfrutando de una fiestón en un barco y bebiendo champán a morro.

La “Tiktoker” @margomez_23, ha compartido un vídeo durante el cumpleaños de una de sus amigas. Hasta aquí todo normal de no ser porque entre los invitados estaba, precisamente, Iker. y es que, casualidades de la vida, Casillas disfrutaba de una jornada en alta mar en un barco cercano. El grupo de jóvenes decidió invitarle al suyo y el exfutbolista no lo dudó ni un segundo a la hora de aceptar la invitación.

Allí se vio al de Móstoles disfrutando de lo lindo. Bebiendo a morro y totalmente integrado en la fiesta de chicas. “Día increíble y surrealista”, así define la jornada la propia Mar Gómez en su vídeo.