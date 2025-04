La importante decisión de Anabel Pantoja cuatro meses después del nacimiento de su hija: "Tengo que mirar por mí"

El pasado 23 de marzo se cumplieron cuatro meses desde que Anabel Pantoja dio a luz a su hija con David Rodríguez, su pareja. El feliz momento se ha visto empañado por la investigación que pesa sobre los padres por las lesiones que llevaron a la pequeña a permanecer ingresada varios días en la UCI, un desagradable proceso que los ha colocado en el punto de mira.

A la espera de conocer nuevos detalles, la presión mediática se ha visto algo rebajada y Anabel Pantoja aprovecha para retomar su vida y volver poco a poco a la normalidad. Además, cuatro meses después del nacimiento de su hija, considera que ya es momento de volver a prestarse un poco de atención a sí misma, aunque, como madre, sus pensamientos y preocupaciones estarán siempre dirigidos a su pequeña.

La importante decisión de Anabel Pantoja

Apasionada de la buena comida y sedentaria confesa, Anabel Pantoja siempre ha tenido sus más y sus menos con las rutinas de entrenamiento y la práctica de ejercicio. Sin embargo, intenta mantenerse en forma en la medida de sus posibilidades, pero desde el nacimiento de su hija apenas ha hecho ejercicio.

David Rodríguez y Anabel Pantoja en el aeropuerto de Sevilla Gtres

Por fin ha llegado el día de retomar poco a poco el estilo de vida activo, tal y como ha revelado ante los más de dos millones de seguidores con los que cuenta en sus redes sociales. “Después de 150 años me he metido en este mono deportivo, que no sé ni cómo he cabido”, comienza diciendo la influencer mientras camina a paso ligero empujando el carrito de su bebé, y reconoce: “La verdad es que me he dejado bastante desde que di a luz, y ya no puede ser”.

La sobrina de Isabel Pantoja está decidida a llevar a cabo la “operación bikini” y “todas las operaciones que hagan falta para arrancar el movimiento”. Aunque su prioridad sigue siendo su hija, reflexiona y admite que “también tengo que mirar por mí, porque si no..”.

Anabel Pantoja y David Rodríguez podrían ir a juicio

A punto de cumplirse dos meses desde que se dio a conocer que Anabel Pantoja y David Rodríguez estaban siendo investigados por las lesiones de su hija, que la llevaron a permanecer ingresada varios días en la UCI, el proceso podría estar a punto de comenzar una nueva fase. Así lo ha explicado el juez José Antonio Vázquez Taín, el instructor del mediático caso Asunta, en “El programa de AR”, donde también ha expresado que, bajo su punto de vista, es más que probable que la pareja termine yendo a juicio.

“No hay motivos para una segunda prórroga, salvo que los forenses lo necesiten”, ha indicado sobre la posibilidad de que la investigación se demore. Llegados a este punto, el magistrado apunta a dos posibilidades: o que el caso se archive o que los padres sean juzgados por las lesiones de la pequeña en un proceso que les declarará culpables o inocentes de los delitos que se les puedan imputar.

El juez gallego José Antonio Vázquez Taín larazon

El magistrado se lanza a la piscina y mantiene que, en base a su experiencia, lo más probable es que Pantoja y Rodríguez terminen siendo juzgados: “Ya es el momento donde haya que ir a juicio o archiven el caso. En serio, me estoy arriesgando, pero creo que si fuera a ser archivado ya lo hubieranhecho. En este caso donde hay menores lo que se pide es que no se cree mal ambiente. (...) Cualquier tema, hasta un divorcio, debería ser algo mucho más leve, porque cualquier paso por el juzgado traumatiza”.