Un inédito Bustamante que lucha ¿por no fumar?

Tras varios años sin lanzar un nuevo disco ni realizar una gira completa, David Bustamante, de 42 años, ha vuelto a subirse a un escenario para promocionar su nuevo álbum «Inédito», el primer disco en el que ha compuesto todas las canciones que hablan del amor, el desamor, el bullying y las emociones. Durante su actuación, fueron muchos los presentes que se sorprendieron debido a su cambio físico, y por sus comentarios en la red social X, no pareció gustarles su corte de pelo ni su aparente aumento de peso. Hablando de bullying, vaya revuelo que se ha montado en redes en torno a su estado de salud.

El santanderino, aclaró la razón: «Cuando dejas de fumar pasan estas cosas, nada que no se pueda solucionar». Bien por David, porque dejar de fumar no es fácil, y en muchos casos se necesita ayuda, pero los beneficios de dejar de fumar superan con creces el impacto del aumento de peso, que además es temporal y controlable con hábitos saludables. He descubierto que existe un innovador tratamiento con láser para dejar de fumar, que destaca por ser eficaz, seguro y completamente indoloro, además de ofrecer una experiencia agradable. Este láser de baja potencia, un diodo específico, se aplica en puntos concretos del cuerpo con el objetivo de estimular la producción de endorfinas, alcanzando niveles superiores a los generados por el tabaco o la nicotina. De esta forma, ayuda a controlar la ansiedad actuando como un agente calmante.

La doctora María José Crispín, de Clínica Menorca, explica que la nicotina tiene un efecto termogénico y, al dejar de fumar, es común que el metabolismo se ralentice, lo que puede llevar a ganar dos o tres kilos. Sin embargo, cuando se superan los diez kilos, generalmente se debe a la sustitución del efecto placebo del tabaco por alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares y grasas. Por cierto, en su IG se puede ver una curiosa contradicción: mientras promociona su disco, está comiendo Doritos picantes. Ahí lo dejo.

Bustamante ha sido objeto de comentarios constantes sobre su aspecto físico. Según él, los cambios en su físico han sido resultado de diversas etapas de su vida, influenciadas por factores emocionales y de estilo de vida, como el estrés o la falta de motivación para entrenar. Durante la pandemia, ganó peso, pero luego logró perder 26 kilos. Bustamante también ha subrayado la importancia de sentirse bien internamente y ha instado a quienes lo critican a enfocarse en su bienestar personal antes de emitir juicios.