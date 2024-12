David Bustamante explica el motivo de sus kilos de más: “Nada que no se pueda solucionar”

David Bustamante lleva más de 20 años acompañándonos como uno de los artistas más populares de nuestro país. Le hemos visto crecer desde que se bajase de los andamios para conquistar los escenarios, con sus correspondientes cambios físicos. Pero los suyos han sido radicales, pero ninguno ha llamado tanto la atención como el último, llegando a ser todo un fenómeno viral. Todo por un vídeo suyo durante una actuación en Ponferrada que tuvo lugar el pasado sábado 30 de noviembre, pero de la que aún se habla, y mucho, a día de hoy. Unos se centran en su peinado, ahora a media melena que le cubre el rostro parcialmente y que parece no ser del agrado de muchos. Otros se fijan en cambio en su subida de peso, echando de menos aquellos músculos que tantos suspiros robó. Entre unos y otros le han convertido en el personaje del día, tanto, que él se ha visto obligado a pronunciarse.

“Me ha costado reconocerle”, planteaba un usuario de X, abriendo un debate intenso. Algunos planteaban esa drástica transformación física a posibles problemas de salud, mientras que también los había que aplauden que no siga los cánones de belleza y comparta su talento vocal más allá de su apariencia. Son los menos. “Juraría que hace no demasiado estaba mazadísimo para un combate de boxeo. Espero que esté bien de salud, porque me cae bien”, planteaba un usuario, mientras que otro era algo más hiriente: “La edad pasa factura a todo el mundo. Si es feliz todo perfecto”. Claro está que no reproducimos aquellos otros que caen en el insulto o en la descalificación por sus kilos, de más para algunos, perfecto para otros, pero a quien le debe de importar permanecía en silencio. Hasta ahora, que ha dejado las cosas.

Desde ‘TardeAR’ se han puesto en contacto con David Bustamante, que en un principio no quería entrar a valorar las opiniones personales de anónimos en redes sociales. Sabe cómo se las gastan y poco o nada puede hacer para silenciar estos comentarios dañinos, más que esperar a que otra presa caiga en sus zarpas. “Yo estoy bien, nada más que añadir”, se limitaba a decir, agradeciendo la preocupación mostrada por cómo le ha podido afectar este tsunami de comentarios que le han convertido en un fenómeno viral por su cambio físico. Al final, la cuestión resulta ser mucho más sencilla y las elucubraciones y chanzas se han quedado sin más argumentos cuando el cantante ha explicado el motivo de su subida de peso: “Es lo que pasa cuando dejas de fumar, nada que no tenga solución”, zanja sin mayor problema.

Es habitual que las personas que tratan de dejar de fumar arrastren ansiedad, lo que les empuja a hacer visitas recurrentes a la nevera y las despensas. Una vez eliminados los humos, ya se pondrá como objetivo restar kilos. Sin embargo, quienes le conocen se alegran de su decisión, como es el caso de Lolita, presente en el plató de Ana Rosa Quintana: “Está mejor que nunca. Está súper feliz y contentísimo. Eso es lo importante. Sigue siendo un buen artista tenga diez kilos arriba o diez kilos abajo”, resuelve quien ha sido su compañera en ‘Tu cara me suena’. Lo que parece que ha quedado claro para todos los colaboradores es que el debate sobre el cuerpo ajeno es innecesario, pues tan solo puede generar inseguridades. No solo en quien recibe el comentario despectivo, sino también en aquellos otros que se vean reflejados en ese mismo espejo.