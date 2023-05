Íñigo Onieva, sin trabajo: el empresario ha sido despedido a dos meses de su boda con Tamara Falcó

Siguen las malas noticias para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. A escasos dos meses de su enlace matrimonial, el joven ha sido despedido de su trabajo como Relaciones Públicas de dos conocidos restaurantes de Madrid, 'Tatel' y 'Totó'. Así lo ha desvelado Belén Esteban esta tarde en 'Sálvame'. "A Íñigo Onieva le han despedido del restaurante y de la discoteca de las que era relaciones públicas", ha revelado la colaboradora del espacio. "Le han dicho que no vuelva a T'atel y Totó', donde ejercía como Relaciones Públicas. No sé qué habrá pasado, pero me han dicho que ya no trabaja ahí", ha declarado la de San Blas.

Onieva, cuando Tamara Falcó viajó el pasado domingo a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera para la confección de su vestido nupcial, se trasladó al Santuario de Lourdes, siguiendo los pasos de su prometida en el camino de la fe. El empresario se ha trasladado estos días a Francia junto a una asociación benéfica que se dedica a visitar a enfermos y repartir alimentos entre los más necesitados. No es la primera vez que el joven realiza alguna que otra labor humanitaria y muchos han especulado si Onieva había pedido a en Lourdes por su futuro matrimonio con la socialité. Aunque, tras conocerse la noticia de su despido, a lo mejor también ha pedido por un nuevo trabajo.

Iñigo Onieva y Tamara Falcó en Lula Club Ion Leibar Ion Leibar

La boda de la hija de Isabel Preysler y Onieva no para de acaparar titulares y muchas voces la han tachado de gafada. Hace tan solo una semana, la marquesa de Griñón se quedaba sin vestido de novia después de que la primer firma elegida, 'Sophie et Voilà', decidieran poner punto y final a su relación laboral por diferencias irreconciliables. "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", comenzaba diciendo el comunicado oficial de la marca vasca. "Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", sentenciaban. Un problema que, a priori, parecía el fin del mundo para la socialité pero que en un par de día ya había solucionado, eligiendo a Carolina Herrera como la nueva firma para su traje nupcial.

Pero parecer ser que cuando se soluciona un problema surge otro. Y ahora le ha tocado a Íñigo Onieva. Aunque no han trascendido más detalles sobre los motivos del despido, lo cierto es que quedarse sin trabajo siempre es una mala noticia que nadie espera.