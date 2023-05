La multa millonaria a la que podría enfrentarse Tamara Falcó antes de su boda con Íñigo Onieva

Tamara Falcó se encuentra en estos momentos en Nueva York. La marquesa de Griñón se ha trasladado a la Gran Manzana junto a su estilista Blanca Unzueta para reunirse con Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, y comenzar con el diseño de su vestido de novia después de terminar su relación laboral con 'Sophie et Voilà'. La socialité ha organizado este viaje relámpago para solucionar uno de sus últimos contratiempos que le ha surgido en mitad de los preparativos de su enlace matrimonial con Íñigo Onieva.

Pero este no sería el último problema al que se podría enfrentar Tamara Falcó. La marquesa de Griñón podría enfrentarse a una multa millonaria, según adelantó 'Socialité' este fin de semana. Según el experto José Noblejas la socialité estaría incumpliendo la normativa publicitaria de 'Instagram' en sus post publicitarios al no incluir las siglas A.D desde el pasado julio de 2022. "En los últimos meses no hay nada que nos avise de que ciertos contenidos son patrocinados cuando podemos intuir que, efectivamente, lo son", expresó el experto en marketing al espacio de Telecinco. "Tamara estaría presuntamente marcando como contenido normal algo que lo debería marcar como colaboración pagada. Además, todas estas colaboraciones, regalos y demás retribuciones deben ser declaradas a la Hacienda Pública, tal y como se detalla en la legislación actual", explicó sobre el asunto.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

Según Noblejas, 'Instagram' también podrías sancionarla porque "deja muy claro en su política de uso que aquellos contenidos con intención comercial y con retribución deben ser marcados como tal". Esto podría salirle muy caro a la marquesa de Griñón, y podría ser sancionada con una multa millonaria. "Incumplir con esta norma conlleva multas que pueden ir desde los 3.000 euros hasta casi el millón de euros si se estima que la falta ha sido reiterada o tiene carácter de falta grave", declaró el experto en 'Socialité' sobre el asunto. Sin duda, una broma que podría salirle muy cara a 47 días de su boda con Íñigo Onieva, un enlace lleno de contratiempos y que muchos han tachado como gafado. Pero a la hija de Isabel Preysler parece no preocuparle este tema y de momento está centrada de lleno en conseguir a contrarreloj el vestido de sus sueños para su gran día con el empresario.